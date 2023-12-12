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治癒退化性關節炎助脫離拐杖　亞大醫院關節置換照護服務獲認證

▲亞大醫院副院長黃揆洲代表領取證書。（圖／記者游瓊華攝）

▲亞大醫院副院長黃揆洲代表領取證書。（圖／記者游瓊華攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中75歲張姓老翁多年前診斷出右膝患有退化性關節炎，卻因恐懼開刀後遺症，寧願終日與柺杖為伍，直到日前已痛到寸步難行才尋求醫療協助，亞洲大學附屬醫院向其詳細說明手術風險及術後復健療程，才讓他安心接受微創人工膝關節置換手術，並順利於一個月後擺脫柺杖。

亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科部長黃揆洲黃揆洲指出，年長者常因各種原因抗拒就醫，導致關節炎症狀越來越嚴重，以前述患者張姓老翁為例，若能在關節炎早期就醫，或許可評估採用高位脛骨截骨術或部分膝關節置換手術，以保留較多骨本，但因張姓老翁病情嚴重惡化，必須採用全人工膝關節置換以達到治療目標且患者對術後結果十分滿意。

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黃揆洲強調，良好的人工關節置換完整過程，除了骨科手術本身外，更包含術前評估、衛教及術後護理、止痛、復健等，需仰賴骨科、麻醉科、復健科、護理部、藥師、營養師、社工師等跨領域團隊共同合作，才能有效降低病人對手術的排斥，以及手術後住院及返家期間的不適，以加強持續復健信心。

黃揆洲表示，院內骨科關節置換醫療團隊每年治療超過700例患者，每位患者均安排專人個案管理，包括病患住院期間及術後追蹤、併發症資料記錄統整等，並依患者病況與病程，與患者及家屬共同訂定醫療照護計畫，病人滿意度調查超過九成給予高度評價。院方將上述成果彙整後申請醫策會「疾病照護品質認證」，日前正式獲得通過，證明團隊照護品質穩定，以及整體關節置換手術流程與風險管理都達到高水準。

黃揆洲提醒，目前膝蓋或髖關節置換手術發展日新月異，治療效果十分顯著，建議已經患有嚴重退化性關節炎的長者，盡快赴醫治療，若出現關節疼痛、僵硬、無法伸直或者走路卡卡作響等前兆，也可以就醫評估檢查，安排保守治療，以重拾健康快樂的生活品質。

►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

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