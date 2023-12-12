便當盒淪培養皿！她一打開「全是活蛆」崩潰　網瘋猜：醬油問題

▲便當一打開驚見爬滿蛆蟲，讓女網友超崩潰。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社）

圖文／CTWANT

桃園有便當業者遭民眾控訴，便當買回家一打開竟「爬滿蛆」，讓她瞬間食慾全無，怒將影片PO上網爆料。畫面曝光後，網友紛紛猜測，經過高溫烹煮後蛆蟲一定活不了，懷疑是淋在荷包蛋上的「醬油」被汙染。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」曬出影片，表示自己在桃園區一間便當店買晚餐，才打開便當盒蓋，就被眼前的景象嚇壞，讓她驚呼「噁爆，還沒吃，一打開全都是蛆」。

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從照片可見，盒蓋上除了醬油之外，還布滿大量蛆蟲，且不停蠕動狂爬，直擊震撼視覺的一幕，讓現場所有人超崩潰。

貼文一出網友紛紛喊噁，「夭壽啊，好噁心」、「好噁，看了就想吐」、「這根本就是培養皿」、「食安問題趕快重罰」、「可見平時蒼蠅有多猖獗，才能下好下滿！」不過也有人爭相討論，是哪個環節出了問題，「應該是果蠅剛好要死噴出來的，不然高溫炒過什麼蟲都別想活」、「懷疑是醬油的問題，因為蛆在荷包蛋上（荷包蛋有淋醬油）」、「應該是醬料已經生蟲了」、「醬油膏的容器比較有可能！或者餐盒！」「不是便當盒子有問題，不然就是外送員的包包⋯⋯長時間在用沒定期清潔。」

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