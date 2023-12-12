　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便當盒淪培養皿！她一打開「全是活蛆」崩潰　網瘋猜：醬油問題

便當一打開驚見爬滿蛆蟲，讓女網友超崩潰。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社）

▲便當一打開驚見爬滿蛆蟲，讓女網友超崩潰。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社）

圖文／CTWANT

桃園有便當業者遭民眾控訴，便當買回家一打開竟「爬滿蛆」，讓她瞬間食慾全無，怒將影片PO上網爆料。畫面曝光後，網友紛紛猜測，經過高溫烹煮後蛆蟲一定活不了，懷疑是淋在荷包蛋上的「醬油」被汙染。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」曬出影片，表示自己在桃園區一間便當店買晚餐，才打開便當盒蓋，就被眼前的景象嚇壞，讓她驚呼「噁爆，還沒吃，一打開全都是蛆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片可見，盒蓋上除了醬油之外，還布滿大量蛆蟲，且不停蠕動狂爬，直擊震撼視覺的一幕，讓現場所有人超崩潰。

貼文一出網友紛紛喊噁，「夭壽啊，好噁心」、「好噁，看了就想吐」、「這根本就是培養皿」、「食安問題趕快重罰」、「可見平時蒼蠅有多猖獗，才能下好下滿！」不過也有人爭相討論，是哪個環節出了問題，「應該是果蠅剛好要死噴出來的，不然高溫炒過什麼蟲都別想活」、「懷疑是醬油的問題，因為蛆在荷包蛋上（荷包蛋有淋醬油）」、「應該是醬料已經生蟲了」、「醬油膏的容器比較有可能！或者餐盒！」「不是便當盒子有問題，不然就是外送員的包包⋯⋯長時間在用沒定期清潔。」

延伸閱讀
未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」出席婚禮　他嘆：我比不過一個死人嗎？
備孕前確認老公家族疾病…她後發現「只有25%」能生健康孩　公公竟辯：要體諒我陰影
夫妻扛頭期台北買房…交屋公公突喊「贊助1百萬」　1年後她傻了

ET快訊
全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫
「連2波冷氣團」南下時間曝　下探13度
帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓
不是刺波！「草莓的台語」怎說　2種正確念法揭曉
快訊／台中狼師性侵女學生　監察院彈劾：惡性重大
快訊／邰智源道歉了！　罵完中正紀念堂才知「搞錯單位」
收到「胎兒羊膜穿刺報告」哭了！李千娜嚇：醫生說收到就是有問題
獨／台灣最高！橘色惡魔留言表謝意　早餐最愛吃這2食物

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當盒淪培養皿！她一打開「全是活蛆」崩潰　網瘋猜：醬油問題

今年最後水逆「3星座淪重災區」　摩羯衰完爆強運！射手注意身體

LIVE／「橘色惡魔」西門町快閃演出！來台首場踩街粉絲暴動了

不是刺波！「草莓的台語」怎麼說　2種正確念法揭曉

明早涼涼的！周六起「連2波冷氣團」南下　下探13度濕冷時程曝

環保金爐成新空污抵換來源　擴大車輛汰舊換新與離島減量也納入

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋...財運大爆發

獨／台灣最高！橘色惡魔貼心留言表謝意　早餐最愛吃這2種食物

LINE聊一半要洗澡！「男回1句話」她直呼沒禮貌　網戰翻

治癒退化性關節炎助脫離拐杖　亞大醫院關節置換照護服務獲認證

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

便當盒淪培養皿！她一打開「全是活蛆」崩潰　網瘋猜：醬油問題

今年最後水逆「3星座淪重災區」　摩羯衰完爆強運！射手注意身體

LIVE／「橘色惡魔」西門町快閃演出！來台首場踩街粉絲暴動了

不是刺波！「草莓的台語」怎麼說　2種正確念法揭曉

明早涼涼的！周六起「連2波冷氣團」南下　下探13度濕冷時程曝

環保金爐成新空污抵換來源　擴大車輛汰舊換新與離島減量也納入

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋...財運大爆發

獨／台灣最高！橘色惡魔貼心留言表謝意　早餐最愛吃這2種食物

LINE聊一半要洗澡！「男回1句話」她直呼沒禮貌　網戰翻

治癒退化性關節炎助脫離拐杖　亞大醫院關節置換照護服務獲認證

智原當沖比逾6成　並列8檔注意股

解鎖嘉義2新飯店！超夢幻「阿里山英迪格」無邊際泳池賞日出、雲海

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

翁履中／美方建言：兩岸都不絕望　和平才有希望

領航猿橙市超派對主題周　冰球樂團開唱

兒未滿1歲...KID存「植髮錢」！　喊話：不要因為髮量而受到阻礙

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

成年山羌角卡農地鐵網慘死！　「下半身被啃光」絕望眼神惹心碎

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

今起華航全航線87折！飛日本6千

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

2024年三生肖財運最旺

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

今年最後一波運勢！「3生肖」財運大爆發

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

學生問「學文言文要幹嘛？」美女國文師神回

日本旅客解鎖北捷「隱藏服務」　台人也驚呆

屋主買地裝鐵門　鄰居嗆：找立委喬

Joeman新片罕見平價對決平價！本人認經費拮据

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面