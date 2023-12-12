爆賴清德欲對自己「封口」　徐巧芯：我民調確實領先許淑華

▲國民黨立委候選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委選舉第七選區由民進黨市議員許淑華、國民黨市議員徐巧芯「雙姝對決」，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪時肯定，徐巧芯這席是台北市提名八席中比較穩的，被問到接下來1個月要怎麼打選戰？徐巧芯今（12）日上午受訪則說，確實有一定程度的領先，且民進黨總統候選人賴清德近日也不斷點名她，就是為了想「封口」，但她會不畏懼的繼續講。

徐巧芯今日上午出席國民黨中央記者會，會後受訪時表示，主委黃呂錦茹都有把相關民調的細節跟自己說，但是不管這個選區的民調領先多少，民進黨都把第七選區視為他們強攻的選區，這跟她目前的選情是好是壞都沒有關聯，而是丟了很多議題讓賴清德感到棘手，所以民進黨才想要壓制國民黨對議題的力道。

不過，徐巧芯說，「但他們越是阻擋，我就越是這樣幹，所以我的記者會其實從上個禮拜到未來已經排了大概8場以上，很多相關機密資料會一件件拿出來，給大家檢視民進黨這幾年執政的問題！」國民黨不會懼怕於賴清德的一些語言跟壓力，就是要勇往直前的往前進。

徐巧芯指出，因為她選情相對比較穩定，希望可以在議題層面上做更多打拼，提振整體選情，包括張斯綱、游淑慧都會在這條路上再繼續往前！「當然我也知道最近賴清德不斷點名我的選區，但越是想要封住我們的口，我們就是越要講！」