2023年台灣人最關心的是他「消失已半年」　十大熱搜人物榜出爐

▲黃子佼與NONO訊後皆交保。（資料照／記者陸運陞、黃彥傑攝）



記者許力方／綜合報導

Google台灣11日公布了2023年度搜尋排行榜，當中包含新聞議題、運動賽事、人物、戲劇影集、台劇、電影、旅遊等多元主題榜單，來回顧過去一年台灣網友最關心的事，快速竄升「人物」由黃子佼奪下冠軍，炎亞綸第二，兩人都曾因捲入METOO風波備受關注，至於才剛在高雄開唱的南韓女子天團BLACKPINK則位列第三。

Google將已故人物排除，2023年前十大熱搜人物中，就有3名藝人和6月爆發的METOO運動有關，前兩名分別是黃子佼、炎亞綸，NONO排名第六。黃子佼捲入性騷擾，在臉書發表2萬字聲明承認性騷擾，從此停更，演藝事業全面停擺，妻子孟耿如也辭去排定的工作，近半年時間，黃子佼可以說是消失演藝圈，至於涉犯性侵等罪，他35萬元交保、限制出境，且比照藝人NONO發出「犯罪被害人保護命令」。

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▲Google公布台灣2023年度搜尋排行榜。（圖／翻攝Google部落格，下同）



炎亞綸因社拍未成年私密影像，遭提告強制性交、偷拍，日前獲不起訴確定。NONO涉及性侵、性騷多女，被指控5罪，8月時首度被約談，以50萬元交保，日前二度傳喚他，仍在調查事證，NONO演藝事業同樣停擺。

Google指出，今年快速竄升人物排行榜與快速竄升新聞議題排行榜有著高度連結。 除了台灣社會今年也爆發的性平事件，台灣棒球好手張育成，和美國職棒大聯盟二度當選年度最有價值球員的日本選手大谷翔平，雙雙因為賽場上的精彩表現進榜，分別位居第七、九名。

▲BLACKPINK高雄開唱，發文感謝歌迷。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）

來訪台灣的國際名人也是網友熱烈討論的焦點，像是年初在高雄舉辦演唱會的BLACKPINK，以及出生於台灣的知名企業家黃仁勳今年多次訪台，締造搜尋高人氣。另外，明年適逢總統大選，也都進一步引發網友對於相關人士的關切與搜尋熱度，像是第十名的郭台銘。

不只人物榜，今年快速竄升的「是什麼」關鍵字榜單中，也出現「metoo是什麼」的關鍵字，排行第六名，與新興科技、服務「Threads」、「ChatGPT」、「Bondee」、「PitchCom」等一同入榜，也是網友們想進一步瞭解的重要議題。

Google說明，2023年台灣搜尋排行榜是依照今年搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12 月至今年11月底。