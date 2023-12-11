2023年Google搜尋排行榜出爐　台灣人最關注新聞曝光

▲Google搜尋榜單出爐。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 今（11）日公布台灣 2023 年度搜尋排行榜，依照新聞議題、運動賽事、人物、戲劇影集、台灣戲劇、電影、國外旅遊目的地等不同主題，分享過去一年台灣網友熱搜的搜尋關鍵字。包含運動賽事、ChatGPT、國際狀況等都上榜，但台灣民眾最關心則是「颱風」動態。

Google 所公布的台灣 2023 年搜尋排行榜依照 2023 年期間搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月底。自 2001 年起，Google 在每年年底公布年度熱門搜尋排行榜，透過分享全球與各國家間網友們最關注的搜尋關鍵字，帶大家回顧當年最熱搜的話題、人物與事件。

今年台灣網友持續關注切身相關的民生議題，並展現對於運動賽事與國際新聞事件的關注，像是「颱風」、「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」、「以色列」等紛紛上榜。

「颱風」躍上新聞議題榜首 運動賽事、國際重大突發事件受矚目

今年十大快速竄升新聞議題榜單中，台灣網友熱切關注民生議題、運動賽事與國際重大突發事件。在民生議題上，今年台灣周圍有許多颱風生成，加上近年較少颱風中心登陸，讓「颱風」成為台灣網友最熱門的搜尋焦點。

而「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」與「國際足總女子世界盃」也名列榜單前十名，反映台灣民眾對於運動賽事的關注。另外，以色列在加薩走廊所發生的衝突事件、土耳其南部發生的強烈地震，也引起高度關切。隨著 2024 年台灣即將舉行總統大選，政治動態「藍白合」也名列榜單中。

▲Google公布快速竄升新聞議題。（圖／Google）

國際棒球、羽球賽事搜尋熱度竄升

今年有許多運動賽事成為台灣民眾搜尋與討論焦點，在十大快速竄升運動賽事排行榜中，「世界棒球經典賽」因 Covid-19 疫情延至 2023 年舉行，小組預賽更在台中市舉行，讓台灣民眾有機會近距離參與，帶動網友搜尋熱度；「亞洲運動會棒球比賽」雖然中華隊惜敗韓國隊奪下銀牌，但台韓大戰的話題與中華隊的強勁表現，也帶來高人氣討論。

另外，上個月中才於日本東京舉辦、以培養和鼓勵新生代球員交流為主的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，也成為年度快速竄升運動賽事第五名。除了棒球，今年也有四項羽球公開賽事進入榜單，凸顯台灣網友對羽球賽事與台灣好手參賽表現的關注。

體育、國際名人、社會議題三大類型人物引發台灣網友關注

今年快速竄升人物排行榜與快速竄升新聞議題排行榜擁有高度連結。台灣棒球好手「張育成」和美國職棒大聯盟二度當選美聯（AL）年度最有價值球員的「大谷翔平」，都因為賽場上的精彩表現進榜，而身為自由球員的兩人，未來將效力哪支球隊也備受矚目。

此外，來訪台灣的國際名人也是網友的討論焦點，包含今年初在高雄舉辦世界巡迴演唱會的南韓女子團體「BLACKPINK」、出生於台灣的知名企業家「黃仁勳」今年多次訪台，也成為高人氣搜尋人物。

台灣社會今年發生涉及不同領域的性別平等與平權議題事件，以及明年即將舉行總統大選，都進一步引發網友對於相關人物的關切與搜尋熱度。

「推薦」商品搜尋以旅遊相關最為熱門 日本為熱搜旅遊目的地

今年快速竄升的商品「推薦」關鍵字榜單中，有半數與旅遊相關，包含「旅遊不便險」、「旅平險」和「機場接送」等常見的服務商品，顯示在國境重啟與海外旅行逐漸擺脫疫情影響後，出國旅遊成為台灣網友熱切關注的議題。而「日本網卡」與「日本租車」兩項具有特定旅遊地區的相關搜尋上榜，也進一步凸顯台灣民眾對於日本旅遊的熱度。

針對國外旅遊，台灣民眾過去一年較感興趣的旅行地點仍以周遭鄰近區域為主。在年度快速竄升國外旅遊目的地排行榜中，日本共有四座城市上榜，除了名列第一的「沖繩」外，「大阪」、「東京」和「北海道」也都是台灣網友的熱搜選項。

新興科技與發明關注度高 展現台灣民眾熱衷獲取新知、掌握趨勢

今年，Google 也透過快速竄升的「是什麼」關鍵字榜單，瞭解台灣網友如何運用搜尋來獲取新知並深入瞭解重要議題，其中「Threads」、「ChatGPT」、「Bondee」、「PitchCom」等新興科技產品或服務入榜，反映民眾對於掌握最新科技趨勢與應用的興趣。

另外，今年在台灣引起廣泛討論的性別平等事件，以及在加薩走廊引發全球關注的衝突事件，都是網友們想進一步瞭解的重要議題。