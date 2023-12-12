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爆「羅智強要殷瑋幫拿公事包」　名嘴被求償10萬找證人險詞窮

▲▼國民黨立委參選人羅智強告親綠名嘴張宇韶求償10萬元，分別傳喚台北市政府發言人殷瑋（藍外套跟襯衫）與政論名嘴吳崑玉（戴帽大個子）作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市政府發言人殷瑋到北院出庭，證稱沒被羅智強要求幫拿公事包，「我自己也不會願意做」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

今年捲入性騷醜聞的親綠名嘴張宇韶，去年（2022年）評論台北市府發言人殷瑋新職時，PO文指稱國民黨立委參選人羅智強曾「要殷瑋幫提公事包」，羅告張造謠並求償10萬元，台北地院11日開庭，被張聲請傳喚作證的政論名嘴吳崑玉，出庭承認跟張聊過目睹殷拿包包跟在羅後面的模樣，但僅是茶餘飯後當成笑話閒聊，他也沒看到羅把包包交給殷的過程。

羅智強與張宇韶11日都委任律師出庭代打，張聲請傳吳崑玉作證的理由，是吳於2020年3月5日發表的1篇專欄文章，提到「某位總統府副長級幕僚，年方30多歲，出來開會要20多歲部屬，幫他一路提皮包」，張自稱本案PO文前曾向吳求證。

吳崑玉今出庭表示，他的專欄文章只是「綜合性、類似劇本的寫法」，沒指涉特定對象。法官要他舉例在哪些事件看過類似提公事包場景，不料吳舉的例子，卻正是2012年總統選舉辯論會前的協調會，他看見代表馬吳競總出席的羅智強，進場時後面跟著「1個年輕人拿個1個包包，並從包包裡拿出1張紙給羅智強」。

▲▼國民黨立委參選人羅智強告親綠名嘴張宇韶求償10萬元，分別傳喚台北市政府發言人殷瑋（藍外套跟襯衫）與政論名嘴吳崑玉（戴帽大個子）作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲政論名嘴吳崑玉（右）與一同到北院出庭作證的台北市政府發言人殷瑋（左）握手拍肩，頻說「烏龍一場」。（圖／記者黃哲民攝）

吳崑玉說，當時他兼任親民黨與宋楚瑜競總的文宣部副主任，陪他當時的主任賴岳謙參加協調會，賴虧他「你看人家多有禮貌」，他回嘴「是是是，我知道錯了，我等下出去幫你提皮包」。吳強調當下「看圖說故事」，後來當成茶餘飯後聊天話題，「意思是在笑我不懂事」，經賴現場告知，他才知那位年輕人是殷瑋。

法官不客氣說吳崑玉「把我搞糊塗了，剛剛說文章沒指涉特定對象，現在卻直接說羅智強和殷瑋出席協調會的過程，到底你文章說的『提皮包』，是否就在講羅智強跟殷瑋？」

吳崑玉推稱「包含但不限於這件事」，他在政治圈2、30年，也幫長官提過公事包，在政治圈是常見的文化現象，但他當時的確沒看到羅智強把包包交給殷瑋。法官要吳具體回答「年方30多歲的總統府副長級幕僚」，是否指羅，吳含糊閃躲「應該有一部份」，但他想到的是1位扁政府時代的府內官員、名字忘了。

法官續問張宇韶求證過程，吳崑玉打迷糊仗，推稱睡覺接到張來電，事隔多年不記得講了什麼，就當成笑話在講，又說和張吃飯喝酒聊到此事，「主要是酸我自己不懂事，難怪升不了官」，可是誰會記得好幾年前吃飯喝酒說的內容。

吳崑玉被詰問到詞窮，不敢對法官發牢騷，但被羅智強委任律師發問，他霸氣說自己寫評論文章，「不是在法庭陳述」，文章沒指控任何人，他現在也無法舉例還記得哪些「副長級幕僚」。律師追問張宇韶有無具體求證「副長級幕僚跟部屬」是誰，吳說張「不會像律師的口氣這樣問我」，只是朋友閒聊、不是精確求證。

▲▼羅智強出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強告張宇韶求償10萬元。（圖／記者李毓康攝）

殷瑋同時被羅智強的律師聲請傳喚出庭作證，他說2012年擔任馬吳競總發言人，和時任競總副執行長的羅智強沒直接業務關係，不必事事跟羅討論回報，他認為羅待人柔軟，沒看過羅對部屬有嚴厲話語，「對我也一向客氣」，他從沒幫羅提包包，且羅當時常背後背包出入各種場合、沒有公事包。

吳崑玉開完庭見到殷瑋，快步上前伸手拍肩，頻說「烏龍一場」。殷受訪表示先前已在臉書PO文澄清過張宇韶的說法，他笑說不但羅智強從沒要他幫提公事包，「我自己也不會願意做」，這只是1個簡單的事實，沒必要扭曲，張宇韶也沒向他求證。

本案源於殷瑋去年12月受新任台北市長蔣萬安之邀擔任市府發言人，張宇韶同月29日以《殷瑋搶進蔣萬安市政顧問 掀起國民黨上下不滿壓力鍋》為題，指稱「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」等語。

▲▼台灣公民人權聯盟籌備處今日(3/2)司法信心年度民意調查記者會，陳為祥律師（台灣公民人權聯盟籌備處）、吳豪人教授（台灣人權促進會前會長）、黃帝穎理事長（台灣永社）、鄭文龍理事長（台灣陪審團協會）、黃崇佑副主任（台灣制憲基金會）、張宏林執行長（公督盟）、陳惠敏理事長（監所關注小組）、潘威佑秘書長（台灣社）、何宗勳理事長（台灣公民參與協會）、張宇韶副理事長（台灣韜略策進學會）等多名法律人出席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲張宇韶今年捲入#Metoo清算風潮，被指涉多次性騷。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強告張宇韶造謠，且張在2021年8月13日就以《這些人真可悲！國民黨戰鬥藍的一場荒謬鬧劇》一文，說過相同的內容、一字不差，殷瑋當時隔天（14日）立刻公開澄清張的說法不實，事隔1年多，張卻再度用來醜化他，這次他絕不姑息，堅持求償10萬元。

曾任民進黨中國事務部副主任的張宇韶，今年6月捲入#Metoo清算風潮，被多位女子揭發是性騷慣犯，為此神隱，本案審理期間，羅智強揚言「我來把張宇韶挖出來」，揶揄張正想躲起來避風頭、案子卻要開庭，「真的只能用『報應』兩個字來形容」，張在求償案至今沒現身。

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