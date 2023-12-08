強吻鍾沛君稱「酒後斷片」！朱學恒性騷案今開庭　雙方首度交鋒

▲朱學恒性騷案今下午將首度開庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

名嘴「宅神」朱學恒酒後二度強吻台北市議員鍾沛君遭舉發後，到台北地檢署「告發」自己涉嫌性騷擾，日前北檢偵查終結依強制猥褻罪將他起訴。今(8日)下午2時30分台北地院將首度開庭，屆時朱、鍾都會出庭，2人將首度在法院交鋒。

台灣日前掀起MeToo風暴，名嘴朱學恒遭爆料2022年8月在餐敘時趁獨處期間，不顧對方將頭撇開、表達抗拒之意二度強吻鍾沛君，還噁稱「反正妳明天不會記得」。案情細節曝光後引起全台輿論譁然，朱學恒雖立即道歉，聲稱自己酒後斷片，不記得發生什麼事，且事後還前往北檢「告發」自己涉嫌性騷擾。

檢方調查，朱學恒和鍾女是朋友關係，2022年8月6日晚上6點半，2人和陳姓女友人相約在台北市安和路2段的餐廳包廂用餐，當時3人相談甚歡，大約9點22分左右，陳女的先生為了接陳女而到場，並進入包廂與朱學恒聊天，聊到9點50分左右，陳女和丈夫一同離席。

此時包廂內只剩下朱學恒與坐在角落的鍾女，朱學恒突然站起來，以雙手壓住坐在位子上的鍾女肩膀，把鍾女固定在牆壁邊，強吻嘴唇數秒，鍾女轉頭挪動嘴唇滑開後，朱學恒才停手。但朱學恒回到位子上後，見鍾女呆坐原地不知所措，再度起身走向鍾女，一手壓住鍾女肩膀，一手拉住、摟抱鍾女手臂，不顧鍾女將頭撇開及出力掙脫表達反對抗拒，再次強行親吻鍾女嘴唇。

北檢經傳喚證人後，判定朱學恒當下精神狀況正常、神智清醒，加上鍾沛君事後曾向男友訴苦，且握有朱學恒道歉錄音等紀錄等佐證；檢察官認為鍾女沒必要誣陷過去互動良好的朱學恒，因此在綜合相關佐證後，認定朱學恒涉犯刑度5年以下的強制猥褻罪，依法將其起訴。

▼鍾沛君在全台MeToo風暴時自爆曾遭朱學恒二度強吻性騷。（圖／記者李毓康攝）