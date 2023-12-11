婚紗照曝光！鍾沛君與穩交3年男友結婚　「甜蜜捏臉」幸福藏不住

▲國民黨台北市議員鍾沛君婚紗照。（圖／鍾沛君提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君11日透露自己與穩交3年的音樂人陳布朗結婚，而且已經懷有身孕的喜訊，且預產期就在明年5月，希望屆時已「撥雲見日換藍天」；而鍾沛君事後也公布婚紗照，只見鍾穿著深V魚尾婚紗，手持紅色玫瑰花束，與陳布朗一同在台北市議會5樓中庭拍照，網友們則紛紛送上祝福留言，更稱是「增產報國的最佳示範」。

鍾沛君11日中午於「今天誰來沛」節目專訪國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，當侯談到少子化問題時，鍾沛君突然稱「我替自己謝謝兩位，因為如果順利政黨輪替的話，我明年會幫你們人口數加一」，並直言自己會以媽媽身份監督2人，讓一旁的侯友宜與趙少康表情驚呆。

而鍾沛君也於臉書上宣布喜訊，「直接講結論，我要當媽了，目前一切安好，預產期明年5月，希望那時台灣已經撥雲見日換藍天。」解決國安問題，自己先身體力行貢獻人口數加一，接著好好替所有爸媽用力監督政見成真。

鍾沛君提及，自己算了一算，在肚子裡的小孩已有部門質詢、總質詢蔣萬安、高雄造勢主持、台北造勢主持、徐巧芯松信競總成立、洪孟楷三芝及石門競總成立助講、牛煦庭龜山街頭開講、賴士葆文山競總成立主持的輔選經驗，「看來下回我參選時，志工應該可以加一」。

最後，鍾沛君也說，再次感謝所有祝福與關心，「尤其是近期看著我日益福態，還在納悶我到底是吃肥了，還是懷孕了的好朋友們，謝謝你們的包容與善良。」