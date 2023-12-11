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救災新課題！台日消防桃園交流　聚焦「電動車救援」

▲台日消防桃園交流聚焦「電動車救援」

▲張善政表示，「電動車救援」成消防員救災新課題。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著電動車市場的發展趨勢，電動車事故救援將成為消防員救災新課題。桃園市長張善政11日出席於八德區舉辦的「112年電動車救援安全研討會」表示，本次研討會是由消防局與內政部消防署合作舉辦，期透過日台消防交流會事務局率領團隊進行經驗分享，期盼藉由研討會讓電動車事故救援工作更有效率，也加強保障消防同仁的救災安全。

▲台日消防桃園交流聚焦「電動車救援」

張善政特別感謝日台消防交流會事務局大西隆介先生率領團隊從日本遠到而來，與台灣分享日本的救災案例，尤其電動車與汽油車車體結構不同，電動車鋰電池遭受撞擊後，只要出現「熱失控」就可能起火自燃，因此更需要認真的學習及面對。張市長提及，本次兩天的研討會結束後，也會特別舉辦為期三天的「火場安全訓練」，這是市府消防局藉由過去多年從大型火災現場中所累積的經驗，將其整理成一套有效的訓練課程，希望能夠與日本朋友一起交流分享。

日台消防交流會事務局大西隆介先生表示，非常榮幸此次來桃園參與研討會，桃園面對重大火警上，不管是消防救援器材，還是安全管理制度的規格與標準都相當嚴謹的。他指出，日本也有消防員殉職情形發生，但要改變救援技術與器材，相對台灣來說更加困難，希望透過這次機會進行各項消防救援技術交流，未來進一步邀請桃園市府消防局至日本進行經驗分享。

▲台日消防桃園交流聚焦「電動車救援」

消防局長龔永信表示，本次研討會自12月11日至12日舉行，主題包含救災案例分享、日本電動車救援裝備、日本救援技術分享、電動車未來發展趨勢、電動車救援注意事項、車禍救援流程示範以及知名電動巴士、電動車大廠實車展示等10個專題演講，共吸引國內外各消防機關近150 位人員報名參加，其中更有10位日本消防界相關人員跨海共襄盛舉，藉由本次的研討會，吸取國內及日本各界寶貴的救災經驗，讓台灣的電動車輛救援機制能更加提升。

龔永信指出，研討會結束之後，也將邀請日本消防員繼續在桃園體驗為期三天的「火場安全訓練」，這是桃園歷經敬鵬大火寶貴經驗後所推出全國首創的火場安全訓練，包含火場安全三層管制、火場自救、待救以及緊急救援小組等課程，透過彼此的專業互相提升，增進消防人員的救災安全。

包括市府消防局長龔永信、八德區長蔡豊展、內政部消防署火災搶救科長吳俊瑩、日台消防交流會事務局大西隆介先生、消防發展基金會副執行長周家瑋、社團法人中華民國救助技術發展與諮詢協會秘書長楊光海、桃苗汽車公司總經理張喬柏等均一同出席活動。

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