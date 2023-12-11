今年最後一波運勢！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

▲3生肖從12月11日起走大運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

轉眼間2023即將結束，2024就在不遠處，民眾要好好把握最後的衝刺機會。命理專欄《搜狐網》也點名3大生肖，即將在12月11日後好運連連、運勢高漲、事業連連攀升，財運也同樣強強滾！

生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

在12月11日後，屬雞的人將迎來前所未有的好運，這是因為他們的聰明才智和敏銳的洞察力將在事業上得到充分的發揮。期間可能會得到一些新的工作機會，或是現有工作的專案進展順利，為他們帶來更多的收入。

此外，屬雞的人的財運也將提升，他們可能會在投資或理財方面有所收穫。對於屬雞的人來說，保持積極的心態和良好的人際關係是成功的關鍵，同時必須相信自己的能力和運氣，且要學習在困難面前保持冷靜。

生肖馬

在12月11日後，屬馬的人好運的不得了，喜鵲送喜報，事業將會攀升，這是因為他們的積極性和行動力將會得到認可。期間可能會得到一些新的工作任務，或是被提升到更高的職位。

此外，屬馬的人的社交能力也讓他們在求財方面有所得，可能會透過社交活動或合作夥伴獲得一些商業機會，從而獲得更多的收入。對屬馬的人來說，持續學習和不斷提升自己是非常重要的事，他們需要不斷更新自己的知識和技能，以適應不斷變化的工作環境。

生肖兔

在12月11日後，屬兔的人運勢也將有所提升，這是因為他們的溝通能力和親和力讓他們在職場中得到更多的機會。期間可能會得到一些與客戶或合作夥伴相關的項目，從而獲得更多的收入。

此外，財運也會得到提升，可能會透過理財或投資獲得額外的收入。對於屬兔的人來說，他們需要保持謹慎和耐心，不要輕易冒險，需要關注市場動態和趨勢，做出明智的投資決策。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

●輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

延伸閱讀

▸ 她聲稱1年多沒洗頭「自豪頭髮有光澤」 強調男友很喜歡聞髮香

▸ 雙薪家庭也扛不住…夫妻養小孩「月光窮到吃土」 2孩怨：爸媽為何不是收租房東

▸ 他繳完600萬房貸！媽再婚逼過戶給「沒血緣的人」