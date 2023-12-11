北市里長做傳單酸對手「變色龍」遭訴　他出庭喊冤：有查證

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區溫泉里里長許智全，涉於去年9合1選舉期間，印有徐姓候選人照片並以「變色龍」、「為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」等醜化文字製作傳單，再以1000元代價請莊女投遞到里民信箱，被依選罷法起訴。今（11日）士林法院首開庭，許否認犯行，強調有查證，更聲請傳喚證人作證。

許智全否認犯行表示，製作傳單前有求證且看過國民黨、民進黨黨員名冊，確實有徐金生候選人資料，強調其製作文宣並無不實，徐金生確實是雙重黨籍。

▲北市北投區溫泉里里長許智全，涉於去年9合1選舉期間，印製傳單稱競爭對手徐姓候選人是「變色龍」擁雙重黨籍遭訴 。（圖／記者黃宥寧攝）

同時解釋，國民黨與民進黨是剛性政黨，無法同時入黨，徐約2006年入國民黨，2021年未退黨又加入民進黨，而北投區里長候選人都是以無黨籍參選，他與徐也是以無黨籍參選，徐不是民進黨徵召的無黨籍候選人。

▲許智全製作文宣指涉徐姓候選人是擁國民黨、民進黨「變色龍」。（圖／民眾提供）

許委任律師稱，檢方偵查時有函詢國民黨、民進黨徐金生是否為兩黨黨員，兩黨均回覆「是」，雖文宣上加入兩黨順序有誤，但並不影響民眾對徐的評價，也沒有影響其名譽，並稱「徐若要發揮雙重黨籍好處，一定要用無黨籍參選」。

法官當庭提示證據，如許智全得票1498、徐得票1454票、林杏兒因不實傳單內容「市長投蔣萬安、議員投林杏兒、里長投友黨許智全」去年11月曾到派出所報案三聯單、擬參選人被傳疫情兼趴趴走新聞截圖等，許回法官認與本案無關。

其辯護律師也聲請傳喚證人，用以證實許智全有查證徐金生為雙重黨籍；公訴檢察官則聲請函詢國民黨、民進黨，許智全是否曾詢問過徐金生為黨員、保有黨籍，並請辯護人釋明為何證人可以釐清徐是否為雙重黨籍。

落選的徐金生到庭說，要加入什麼黨是民眾自由，反倒是選舉前，國民黨公文稱「市長投蔣萬安、議員投林杏兒，里長投友軍許智全」，這才是真的嚴重造成選舉不公。

檢方起訴理由指出，根據傳單、監視器畫面、里長選舉公報等，認徐明明是以無黨籍參選，但傳單指摘徐「先加入民進的，再加入國民黨，為選舉雙重黨籍」為不實內容，依違反公職人員選罷法第104條第1項之意圖使候選人不當選、以文字傳播不實之加重毀謗罪，將許提起公訴，建請法院從一重意圖使候選人不當選，以文字傳播不實罪論處。