一張照3.5萬讚！奪「高雄最正店花」冠軍　阿娥阿嬤：哇啾歡喜欸

記者賴文萱／高雄報導

高雄在地人創立的臉書粉專「K Taiwan」近日舉辦店員之花比賽，經過一個禮拜的廝殺，「高雄最正店花」也在10日晚間出爐，由85歲阿嬤「王宮鍋物阿娥」奪得第一。阿娥阿嬤也特地錄製影片表示，「乾蝦您欸支持，哇啾歡喜欸，揪恁們身體健康。」

▲臉書粉專「K Taiwan」公布第一屆K Taiwan之花得獎名單。（圖／翻攝自Facebook／K Taiwan）

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臉書粉專「K Taiwan」因po出一張鹽埕區七賢三路一間手搖杯店的女店員美照，吸引各種飲料店之花、餐飲業之花、民宿業之花大亂鬥，而經過一個禮拜的廝殺，10日晚間公布第一屆K Taiwan之花得獎名單，由王宮鍋物85歲頭家嬤「阿娥」以3.5萬讚的傲人成績奪冠；第二名為禾光牧場「晴晴」，拿下1.7萬讚；第三名則是阿荷直播殿堂「阿荷」。

▲85歲嬤奪高雄最正店花冠軍，拍影片感謝網友支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

阿娥阿嬤在這場比賽中，輾壓眾多年輕正妹奪冠，替她報名比賽的孫子今天也發出阿娥阿嬤的感謝影片致謝，阿娥阿嬤在影片中說道，「乾蝦您欸支持，哇啾歡喜欸，揪恁們身體健康。」最後在孫子指導下，開心比YA。

阿娥阿嬤的孫子表示，在此非常感謝K Taiwan 舉辦這個活動，讓阿嬤她老人家在眾多美女雲集當中，拔得頭籌。「想當然也是我這個北爛孫子給她亂搞的」，她老人家不善言詞，所以將她的感謝做成了影片。

孫子也強調，「每個人的阿嬤都很偉大，阿嬤給了我們無止盡的愛，給了我們智慧的傳承，給我們堅毅的精神，也是文化的守護者，她們經歷了時光的風雨，卻依然擁有面對生活的勇氣和堅持，更是家裡的重要支柱，這真的是我引以為傲的阿嬤。」

▲85歲頭家嬤「阿娥」奪得冠軍。（圖／翻攝自Facebook／K Taiwan）

成績公布後，馬上湧入不少網友留言道賀，「阿嬤實至名歸」、「阿嬤最強」、「恭喜阿娥姐，實至名歸」、「薑還是老的辣，恭喜」、「第一名阿嬤，實至名歸」、「阿嬤坐在椅子讓你們」、「阿娥果然不負眾望」、「肯定要選阿嬤的」、「阿嬤躺著就贏了」、「厲害了阿嬤」、「天然的阿嬤太強了」。

▲冠軍可拿到0.5錢的真金獎牌。（圖／K Taiwan授權提供）