毒蟲開賓士掛假車牌！車主收紅單險釀家庭革命　警逮人扣大量毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名男子，販毒為躲避警方查緝，在自己的賓士車上懸掛偽造車牌。遇上攔查時，二度衝撞警方逃逸；並時常違規停車、超速遭到開單，紅單則被寄去遭偽造車主三重住處，當車主收到紅單時，差點發生家庭革命，立即向警方申訴。經過警方連日追查，並於日前在三峽區逮捕該名男子，並查獲大量毒品。

▲張男在自己的賓士車懸掛假車牌，2度躲避警方攔查，最終仍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，41歲張姓男子有多項毒品前科，日前花約60多萬購入新車價近500萬，2010年的6000cc賓士C63 AMG，當作代步工具，但張男無力負擔每年繳納8萬多元稅金，竟將原本大牌註銷，上網購買偽造車牌懸掛，並以貼膜方式改為與車牌同樣黑色，但所偽造車牌僅有3500cc，張男就有恃無恐的四處違規。

▲張男上個月遭警方攔查不停，倚靠大馬力逃逸並衝上國道躲避警方查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

遭偽造車牌住在三重的35歲施姓男子，從事當鋪業。今年9月份，家中陸續收到超速、違停罰單，妻子見狀，立即質問施男，上班時間為何出現在鶯歌、三峽地區，以為遭丈夫欺瞞，施男百口莫辯下，查看罰單照片，發現雖然同樣為賓士車，但是2輛是完全不同車款，才發現車牌遭到偽造，立即向警方報案處理。

▲警方尾隨張男至三峽大同路某停車場內，一哄而上逮捕張男，並在車內查獲大量毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

上個月初（7日）凌晨，張男開車外出，在三峽區中正路一段因未開大燈遭員警攔查，張男加速順利逃逸；事隔一週（15日）下午，張男出現在復興路口，警員認出打算上前攔車時，張男加速狂飆，最後開上國道逃逸，仰賴大馬力順利逃避警方查緝。警方透過監視器分析，最終掌握張男常在三峽、鶯歌一帶出沒。

上週四（7日）傍晚，警員發現張男下三峽交流道後，就開往三峽大同路一處停車場，警員立即尾隨在後，並呼叫支援，待張男進入準備停車時，立即上前包圍攔車逮捕張男，過程中，張男企圖掙脫警方控制逃逸，但仍被壓制逮捕，警方最後在隨身包及車上搜出剛購得的大量毒品及針筒。

▲警方查獲毒品海洛因、安非他命、磅秤及現金3萬多元。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方清點，共查獲總重15.6公克海洛因16包及二級毒品安非他命5包總重74.36公克，另外還有電子磅秤及已使用過的針筒，更查扣現金新台幣3萬元，張男坦承，因無力付擔高額稅金才懸掛偽造車牌，並因攜有毒品才多次逃避警方盤查。訊後，警方依偽造文書、公共危險（毒駕）及毒品等罪將張男移送偵辦。