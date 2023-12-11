　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遲到被扣1000！工讀妹「接闆娘電話」更火了：噁心快吐

▲▼想準時下班,看手錶,下班,離開公司,不耐煩。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO打工遲到15分鐘，原本被扣1000元，後來老闆改成800元。（示意圖／非新聞當事人／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「遲到15分鐘被扣1000元可以嗎？」一名工讀妹表示，日前上班遲到15分鐘，結果遭老闆扣薪1000元當作警惕，事後老闆娘致電解釋，老闆當下情緒比較激動，商量改扣800元就好，讓原PO更火了。文章曝光後，網友也搖頭回應「檢舉+離職，到底也是PT而已，幹嘛要那麼委屈！」

一名女網友在Dcard表示，某天打工遲到15分鐘，到了公司後，老闆以「耽誤了所有人的時間」為由，直接扣她薪水1000元，等於當天工錢有一半白做工，「覺得好難過，這符合比例原則嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦承遲到就是不對，但一想到平時加班也沒有給加班費，為何這次遲到就要硬性扣1000元，「心情不好到想辭職，想要去檢舉！」

底下網友也直呼不合理，「檢舉了啦！扣1000元我可能隔天就不去了」、「竟然都遲到了，還要扣1000元，那不如不去了」、「檢舉+離職，到底也是PT而已，幹嘛要那麼委屈」、「全勤的話可以，薪水只能比例扣，時薪200最多扣50元」、「敝司遲到一分鐘扣400元」。

事後原PO補充後續，老闆娘打電話來說，老闆情緒比較激動，她幫忙商量改扣800元就好，「800元是員工辜負公司信任的補償，本意讓員工不要遲到」，要原PO不要在意，同時強調看好原PO的未來發展。一番話讓原PO更加傻眼，「噁心快吐...要去寫信檢舉，各位助我一臂之力！」

事實上，勞動局曾指出，訂立工作規則應符合法令規定，須合理且具體明確，不得濫用權利。尤其遲到扣薪未按比例，已涉及工資未完全給付，恐違反勞動基準法第22條規定，若經查證屬實可依法裁處，倘若勞工有遲到情形，於工作規則訂定「依實際缺勤時間不發給薪資」之規定，尚不違反法令，但是勞工有提供勞務之出勤時間，雇主應核實發給薪資，不可因為勞工遲到而採取倒扣薪資的懲罰。

ET快訊
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪
范瑋琪75歲媽媽過世　1年前剛送走爸爸...痛悼：辛苦了，好
快訊／路口闖紅燈　王義川道歉：收到罰單會去繳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

大明高中喜迎一甲子校慶　號召600校友回娘家吃辦桌

找前女友當保母「老婆很介意」　人夫開嗆：我是相信對方專業

天花板「懸吊恐怖蛇皮」　他清出一整大袋！千人頭麻：要發財了

寶寶胎位不正！婆婆怪媳「沒穿這內褲」...醫搖頭：情緒勒索母湯

桃園首創全國第一支機場觀光即時影像　上線10天破百萬人次觀賞

首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

谷阿莫實測「開車落水」眼前一片霧：不一定能逃！建議車放1物自救

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

大明高中喜迎一甲子校慶　號召600校友回娘家吃辦桌

找前女友當保母「老婆很介意」　人夫開嗆：我是相信對方專業

天花板「懸吊恐怖蛇皮」　他清出一整大袋！千人頭麻：要發財了

寶寶胎位不正！婆婆怪媳「沒穿這內褲」...醫搖頭：情緒勒索母湯

桃園首創全國第一支機場觀光即時影像　上線10天破百萬人次觀賞

首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

谷阿莫實測「開車落水」眼前一片霧：不一定能逃！建議車放1物自救

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

《闇影詩章 Worlds Beyond》明年夏季登場　繼承原作精神再添新要素

推案半年就蓋不下去！「新天龍國」出現爛尾樓　專家：這款建商別碰

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

快訊／游錫堃不滿被偷換概念　「民選公職仰他國鼻息有廉恥？」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻直下滑！網揭3原因

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

她搭捷運遇外國人搭訕「開價2萬」　結局超展開

台灣最強小火鍋店「大換血？」　他激推1間！全場吵翻

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點

更多熱門

相關新聞

上班還要跳舞娛樂客人！他見海底撈薪資「太香了」

上班還要跳舞娛樂客人！他見海底撈薪資「太香了」

自從大陸海底撈有店員提供跳「科目三」服務以後，這股風潮也燒進台灣，不少人也會要求店員跳舞，臉書粉專「迷因傳腦Memes Addiction」好奇，現在餐飲業大缺人，海底撈居然可以找到願意跳舞、被客人羞辱的年輕人，薪水不是很香？對此，有知情人透露「朋友有做過，薪水真的比同行高」。

搖飲料30K「1優勢贏科技廠」　他卻不敢應徵

搖飲料30K「1優勢贏科技廠」　他卻不敢應徵

上班遇死劫！花蓮女校護駕車衝田裡撞樹亡

上班遇死劫！花蓮女校護駕車衝田裡撞樹亡

「門前隱味牛肉麵」老闆酒駕道歉：不會再犯

「門前隱味牛肉麵」老闆酒駕道歉：不會再犯

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

關鍵字：

遲到扣薪薪水老闆打工上班

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面