遲到被扣1000！工讀妹「接闆娘電話」更火了：噁心快吐

▲原PO打工遲到15分鐘，原本被扣1000元，後來老闆改成800元。（示意圖／非新聞當事人／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「遲到15分鐘被扣1000元可以嗎？」一名工讀妹表示，日前上班遲到15分鐘，結果遭老闆扣薪1000元當作警惕，事後老闆娘致電解釋，老闆當下情緒比較激動，商量改扣800元就好，讓原PO更火了。文章曝光後，網友也搖頭回應「檢舉+離職，到底也是PT而已，幹嘛要那麼委屈！」

一名女網友在Dcard表示，某天打工遲到15分鐘，到了公司後，老闆以「耽誤了所有人的時間」為由，直接扣她薪水1000元，等於當天工錢有一半白做工，「覺得好難過，這符合比例原則嗎？」

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原PO坦承遲到就是不對，但一想到平時加班也沒有給加班費，為何這次遲到就要硬性扣1000元，「心情不好到想辭職，想要去檢舉！」

底下網友也直呼不合理，「檢舉了啦！扣1000元我可能隔天就不去了」、「竟然都遲到了，還要扣1000元，那不如不去了」、「檢舉+離職，到底也是PT而已，幹嘛要那麼委屈」、「全勤的話可以，薪水只能比例扣，時薪200最多扣50元」、「敝司遲到一分鐘扣400元」。

事後原PO補充後續，老闆娘打電話來說，老闆情緒比較激動，她幫忙商量改扣800元就好，「800元是員工辜負公司信任的補償，本意讓員工不要遲到」，要原PO不要在意，同時強調看好原PO的未來發展。一番話讓原PO更加傻眼，「噁心快吐...要去寫信檢舉，各位助我一臂之力！」

事實上，勞動局曾指出，訂立工作規則應符合法令規定，須合理且具體明確，不得濫用權利。尤其遲到扣薪未按比例，已涉及工資未完全給付，恐違反勞動基準法第22條規定，若經查證屬實可依法裁處，倘若勞工有遲到情形，於工作規則訂定「依實際缺勤時間不發給薪資」之規定，尚不違反法令，但是勞工有提供勞務之出勤時間，雇主應核實發給薪資，不可因為勞工遲到而採取倒扣薪資的懲罰。