金正恩哭哭「真情流露」！　外媒誇讚：會哭的獨裁者很罕見

▲金正恩出席第5屆全國母親大會，致詞時罕見落下男兒淚。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月3至5日睽違11年再度於首都平壤召開「母親大會」，其最高領導人金正恩不僅出席開幕、閉幕致詞，更開始提起北韓出生率降低的問題，甚至邊講還邊落淚，透過強調母親為家國奉獻的精神，要求婦女們多生小孩。事實上，這並非金正恩第一次在公開場合落淚。

美媒《商業內幕》於當地時間10日的報導中，將焦點擺在描述金正恩落淚的景象，強調金正恩是全球所有的獨裁者中，唯一較罕見會在公開場合上落淚的獨裁者，而最近一次的落淚紀錄，則是在3日的母親大會。

《法新社》則指出，金正恩在會議上提及北韓近年來所面臨的生育率降低的問題，要求女性們在愛國義務的前提下「多生孩子」，強調阻擋生育率下降趨勢、撫養並教育孩子，是黨國必須和所有母親們共同解決的家庭問題。

▲金正恩在哀悼「恩師」玄哲海時罕見在鏡頭前落下男兒淚。（圖／達志影像）

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（UN ESCAP）在今年11月13日所發佈的《2023年亞洲與太平洋人口現況報告》中提到，北韓今年的總和生育率為1.8名，雖然比起南韓的0.9名還要高上不少，但卻略低於維持國家勞動力人口所需的2.1名，也因此金正恩不惜在會議上落淚「拜託」女性們多生，顯示其相當擔憂生育率降低帶來的困境。

報導指出，其實這並非金正恩第一次公開落淚。2011年在父親金正日的葬禮中，金正恩就曾被目睹落淚。2018年日媒《朝日新聞》提到，一名深知北韓內部消息的脫北者透露，金正恩曾在勞動黨高官面前落淚，原因是擔憂無法獲得改善的北韓經濟。

▼金正恩在無核化宣傳片中落淚。（圖／翻攝自YouTube @Leeeunsung2）

2020年10月朝鮮勞動黨75周年雙十黨慶，金正恩甚至在閱兵儀式演說上表示，自己為國家所貢獻的心力恐怕還遠遠不夠，並感謝國內新冠0確診，此時情感開始明顯起伏、潸然淚下，哽咽落淚、拿下眼鏡拭淚的模樣讓台下官兵看見。

《商業內幕》提到，前蘇聯最高領導人史達林被謠傳經常在無人之處偷偷落淚；而俄羅斯總統普丁則於2012年在克里姆林宮附近發表當選演說時，講到激動處當場落淚。

報導對於金正恩落淚給出評價，「光是在民主國家當中，若元首或領袖在全國民眾面前落淚，便可能登上當天頭條；至於金正恩在公開場合落淚，更是非常罕見。」

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