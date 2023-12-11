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在野陣營猛攻108課綱　台灣教育國際評比、能力排名卻寫歷史新高

▲▼教育部長潘文忠出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲教育部長潘文忠出席行政院院會後記者會。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

近來在野黨猛攻108課綱，國民黨總統候選人侯友宜也批評，108課綱削弱基礎科學、理工教育，傷害台灣的競爭力。對此，長期專注教育的官員受訪指出，民進黨政府上任後，國際評比逐年進步，108課綱實施後，各項能力排名更是來到歷史新高，今年國中科學奧林匹亞競賽總成績更是所有參與國家排名第一，形同以國際優異成績打臉抹黑攻擊。

本月5日，經濟合作暨發展組織（OECD）發表其所主辦的「2022國際學生能力評量計畫」（PISA），共有81個國家、約69萬名學生參與國際評比。台灣約有6,000名15歲在學學生參加測驗，其中數學排名全球第三名；閱讀素養全球第五名；科學素養排名第四名，均優於OECD平均與台灣上次表現。

台師大終生榮譽國家講座教授蔡今中表示，在疫情讓全球教育體系大亂之際，只有台灣與日本、韓國及立陶宛被評為「具備韌性」的教育體系。回顧歷次成績，以最近熱門的閱讀能力為例，馬英九執政初期的2009年是23名；卸任前的2015年，排名也是23名；蔡英文執政後第一次評比是2018年的第17名，本次則是全球第5名，名次來到史上最高。

至於藍營抨擊的基礎科學，11日「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽」也傳來捷報，台灣代表隊在今年國際國中科學奧林匹亞競賽中，6名選手全數獲得金牌，總成績也取得全體參賽國第一名的佳績。

▼第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽我國6位選手全數獲得金牌，總成績世界第一。（圖／教育部提供）

▲▼第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽我國6位選手全數獲得金牌，總成績世界第一。（圖／教育部提供）

代表團領隊，台師大化學系教授呂家榮認為，今年實驗題有1隊拿到冠軍，表現高於以往，明顯在108課綱強調探究與實作的方向，以及素養導向評量的落實，有利學生面對真實情境問題的解決。他說，如本次物理理論榴槤採果連鎖題，我國學生能較其他國家學生更能正確分析，漸漸看到108課綱的效果。

長期專注教育領域的政府官員受訪時表示，108課綱對學生品德的影響，就在上個月底，由國際教育成就評鑑協會主導的國際公民教育與素養調查研究（ICCS），台灣學生的名次和得分都比2016年調查進步，公民認知是參與國家第1名，性別平權、族群平權、移民人權、環境保護的支持度，評比也全數排名第1。

針對上述表現，台灣師範大學劉美慧教授認為，十二年國教課綱強調學習探究與素養導向，社會領域也培育公民素養，符合國際公民教育趨勢；加上台灣有獨立的公民課程，讓學生能獲得系統性的教學，也是台灣學生表現亮眼的原因。

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