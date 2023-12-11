移工舞廳告示「台灣人不招待」　台客撂人嗆聲遭快打警力壓制

▲桃園某移工舞廳張貼告示「即日起台灣人不招待」，引發台籍王姓舞客不滿。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

26歲王姓男子昨晚至桃園某舞廳消費，因不滿店家張貼告示「即日起台灣人不招待，只接待外籍顧客」，糾集17、8位多名男子欲與店家理論，警方接獲報案立即啟動快打機制，集結20多名優勢警力4分鐘迅速到場，將滋事民眾壓制逮捕帶返所內，依刑法妨害秩序罪移請偵辦。

▲▼警方出動快打部隊將10多名滋事分子逮捕帶回。（圖／桃園警分局提供）

昨日19時30分許，王姓男子準備到桃園區中正路某舞廳消費，見到門口貼了公告「即日起台灣人不招待」心生不滿，認為店家擅改店規，並對店家大小聲嗆聲「為何台灣人不能入內？」，儘管店家解釋因是移工為主，恐語言不通衍生糾紛，但不為王男接受，乃糾集10多名友人上門要理論。

桃園警察分局武陵派出所接獲報案，立即由所長楊孟竟帶隊趕往現場，同時通報啟動快打機制，20餘名警力於4分鐘內即趕抵現場控制，被員警逐一帶回。警方針對違序人員進行建檔清查，擴大比對其背景資料，朝組織犯罪方向進行蒐報檢肅，全案依刑法妨害秩序罪偵辦移送，並申明絕不容許任何以暴力手段引起事端者，違法者必深究嚴辦。。