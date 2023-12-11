陸專家建議：給老百姓發「現金補貼」　透過特別國債形式

▲專家建議給民眾現金補貼。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸積極提振消費，大陸如是金融研究院院長管清友近日建議，政策層面有些主張可以考慮，例如直接給老百姓現金補貼，不是通過消費券發錢，而是通過特別國債的形式。

管清友認為，大陸明年經濟增速目標可能定在4.5%至5%之間，今年三季度大家相對保守，但從四季度表現來看，反而應該要相對樂觀一點。

管清友認為，大陸整體上正在轉型升級，在這個過程中，要通過公共政策兜住民生底線，保障民生就業。

管清友提到，政策層面有幾點主張是可以考慮的，第一是直接給老百姓現金補貼，不是通過消費券發錢，而是通過特別國債的形式。

管清友說，其次是提高糧食收購價格，讓農民得到更多，要讓利農民、反哺農民，「適當提高糧食價格，從宏觀上，有利於農民，也有利於提振他們的消費。」

管清友認為，從中長期來看，還是要圍繞收入分配、農村土地制度、國資國企這些領域進行系統的重大改革。

另外，對於大陸A股近年的低迷表現，管清友說，過去股市圍繞著融資市場去建設，未來要圍繞投資市場去建設和監管，總體上看，問題的根本解決在於沿著投資市場建設軌道，從保護投資者利益角度改革投資和交易制度，「在全面註冊制落實中，平衡好上市和退市之間的關係，對大股東的違規行為用嚴刑峻法約束。」

管清友指出，提振股市信心是多方面的，不是單一維度的，要讓大家真正有信心，不在於所謂的指數漲跌，更重要的在於規則公開透明、可預期，對違規的現象要嚴厲懲罰，要認真聽取投資者的建議。

管清友還說，「總體而言，只要沿著投資市場建設，我覺得我們能夠探索出新的路徑，投資市場只要建設好了，融資市場向好也是一種結果。」