台灣最大泛娛樂產業盛會！2023亞洲新媒體高峰會　12／19、20台北舉行

▲亞洲新媒體高峰會12月19登場。（圖／亞洲新媒體高峰會）

記者陳俐穎／綜合報導

由新媒體暨影視音發展協會 （NMEA，New Media Entertainment Association）主辦的台灣最大泛內容產業盛會「2023 亞洲新媒體高峰會」，將於12月 19日、20日在台北舉行。今年接任的新任理事長、台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君指出，今年高峰會主軸「全面賦能」 (EMPOWERING)，不只定位在台灣，而是一個Asia Hub，以亞洲或台灣為中心，和國際接軌。

「2023 亞洲新媒體高峰會」 今年規劃「國際內容趨勢」、「台流加速器」、「台灣人X好萊塢」、「科技X創意」、「跨界X出圈」、「風格至上世代」等6大主題方向，橫跨電視、電影、娛樂、科技、網路等領域，高達19場專題演講或對談，與60位國內外重量級內容產業專家與領袖一起剖析內容產業趨勢。

為強化落實今年高峰會的主題「全面賦能」 （EMPOWERING），今年並擴大舉辦工作坊增加為7場，邀請海外專家與國際媒體集團面對面教學實作。包含三大國際企業集團Netflix、YouTube 、華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery)，與台流加速器的最大推手文策院，聯手舉辦4場系列共7堂課的賦能工作坊，針對內容產業相關的從業人員，從編劇、影視出海行銷、非實境節目格式製作、國際展會參與等不同構面，面對面提供完整的導覽解說，以及互動請益諮詢。

包括國際企業「華納兄弟探索集團 (Warner Bros. Discovery)」、YouTube、Netflix、美國獨立製片公司、好萊塢最新科技開發、Media Partner Asia（MPA）等海外講者來台分享。

開場的第一場關鍵對談「台流軟實力 V.S. 台灣產業升級轉型及全球輸出」邀請LINE台灣董事長暨LINE TV執行長陳立人，從自製的獨家戲劇內容出發，與談國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼、緯來電視台董事長李鍾培、中保科技集團董事長林建涵，切入影視資本市場來探討產業趨勢與轉型的契機。

除此之外，今年號召到知識型 Youtuber 志祺七七、新媒體創作者 HOWHOW 陳孜昊、美學經濟國際董事長李含仁也是插畫家「我是馬克」，出席高峰會現身探討娛樂體驗商機的多重開發。「我是馬克」也為高峰會親自設計兩款便條紙，這兩天報名參加者將可現場體驗 IP 商品化的魅力。