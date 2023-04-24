直播卡頓超糗！Aruba建構「Mesh Wi-Fi」提供穩定網路、為團隊打造專業印象

▲以總編輯謝至恩為首的「心動傳媒／網路資訊雜誌」，在疫情期間搬遷辦公室、擴大工作空間，加上客戶需求倍增的直播活動，讓謝至恩積極導入Aruba Instant On系統，為辦公室打造更順暢的無線網路環境！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情以來，許多公司面臨業務上的調整，為了掌握更快、更全面的數據分析，或是將活動從線下轉往線上，皆讓數位需求增加，也讓原本的辦公空間網路不堪負荷。以總編輯謝至恩為首的「心動傳媒／網路資訊雜誌」，除了主持「網路資訊雜誌」網站，定期在網路上分享全球IT趨勢報導，也會為合作客戶打造客製化服務，從實體的白皮書介紹到線上研討會、發表會等皆屬業務範圍。而疫情以後，線上需求開始倍增，加上講求同步不斷線的直播需求，都是對於網路環境的一大考驗！種種因素，加上搬遷辦公室、擴大工作空間，謝至恩直言，更需要沒有死角且隔著牆也能不減訊號的Wi-Fi無線網路。於是「心動傳媒／網路資訊雜誌」就成為在這波浪潮中，積極導入Aruba Instant On系統、打造順暢網路的團隊之一！

「舊辦公室的無線網路是用一般家用Wi-Fi路由器，一旦進入線上研討會，就得經歷大量streaming（串流），簡單來說，當研討會進行時，會有很多人同時上線，負責監看畫面或當小幫手回覆問題，有時研討會也會同時串連YouTube和Zoom數個平台，當一台裝置要扛很多streaming，一個無線網路就得要提供幾十台裝置的網路。看過直播的人都知道，連線不能斷，就算卡卡的都有損其專業度，所以很需要穩定、打得通新辦公室更大範圍的Wi-Fi。」此外，新辦公室由於有直播間，也常有客戶前來直播節目。「訪客來來去去，但他們在進行直播時也需要穩定的網路，就資訊安全來說，我希望讓訪客使用的網路，可以和我們主要的網路切分開來。」

▲疫情前後皆協助企業線上直播的「心動傳媒／網路資訊雜誌」，相當倚賴傳輸穩定且安全的無線網路，幫客戶達到絕不能斷線、出錯的成效與目標。（圖／心動傳媒／網路資訊雜誌提供）

儘管目前市面上提供辦公室無線網路服務的品牌眾多，時常讓不少管理者在挑選時面臨選擇障礙，但謝至恩爽朗笑說，自己就身處相關產業，位居美國前三大品牌的Aruba剛進台灣時他就在業務上有所接觸，「所以對他們的無線方案我是很信任的，當我需要一個好管理、網路穩定、可以克服直播串流問題又能維護資安的系統時，我第一個就想到它！」

帶著對Aruba Instant On系列的絕佳印象，謝至恩依照坪數需求購入Aruba Instant On AP11與AP15兩台AP路由器，建置成更順暢、更能提升整體網路效能的Mesh Wi-Fi，即使是角落的隔間，也能得到流暢不卡的網路。實際使用後，謝至恩也歸納出Aruba Instant On系列讓他相當滿意的4大特色：

1. 穩定的串流傳輸品質

笑稱自己是從老網路跨到新媒體時代的謝至恩，頗為感慨地表示，「自從有了直播需求，我們發現，現在不管燈光再美、聲音再棒，連線斷掉就是斷掉。對於新媒體時代來說，網路連線的問題已經是前所未見的重要！」

再者，謝至恩也提醒，現在許多知識型的直播研討會，畫面往往會給兩個以上的鏡頭，一是講者畫面，二是他們準備的簡報畫面。「簡報內容一定會有字，當網路一不穩，畫質稍微降低一點，客戶、觀眾馬上就會反應看不清楚。」

他同時也以目前多數企業使用的Zoom來解釋，「Zoom很強調即時性，所以平台跟現場的延遲時間大約只有0.8秒，只要連線一不穩定，立刻就會反映在串流品質與畫質上。但Aruba的天線科技即使面對多人同時上線，還是能把每個裝置的連線都keep住，跟過去家用路由器的表現真的不同。」謝至恩笑言，「以前網路稍微一卡頓就會很緊張想說『Wi-Fi怎麼了！』使用Aruba後，和客戶進行線上直播時，壓力真的小了很多。」

▲▼統一以白色設計的Aruba Instant On系列，曾被許多客戶包括謝至恩，詢問是否有其他顏色可選。但其實經由美國總公司的研發人員解釋才了解，原來他們曾做過實驗，不同顏色的塗料或多或少都會影響無線傳輸的速度，因此即使有客戶要求，他們也不願犧牲那一點點的落差。這讓做為使用者的謝至恩得到回覆之後，對於Aruba的品質更加放心。

2. 不同裝置連線也不怕搶頻寬

過去，一般人在公司或家中，Wi-Fi速度一變慢就會哀嚎「又被搶頻寬了」。謝至恩解釋，這其中牽涉到不同設備會以不同速率使用網路，家用路由器天線數量有限，就會拖累彼此的網速。「不過，Aruba的天線支數多，而且各自能負責不同頻率，不僅不會出現搶頻寬的問題，還能讓不同裝置都以最高傳輸速度去跑。」

提供穩定的網速，對於Aruba來說只是基本，確保能更靈活地對應不同裝置的設備，才能真正神助攻，讓網路與使用者皆發揮最佳水準。

3. 手機APP＋繁體中文輕鬆管理，遠端也能解決網路問題

過去聽到網路設定，不少公司想到的就是找工程師來處理或在內部設置IT部門，但這麼做一來費時，又得負擔一定成本，然而提供穩定網路的Aruba，更祭出介面直覺、簡潔，又支援繁體中文的「手機管理APP」，大大解決過往公司管理網路的痛點。

即使是熟悉網路系統作業的謝至恩，回想過去架設與問題排除時的複雜度，也是笑著直搖頭。「Aruba將路由器的資訊全整合在雲端，透過APP就可以清楚看到不同路由器當下跑的流量、數據甚至網路健康度。」對於使用者來說，手機一滑或事先設定，就能知道公司網路是否有異常狀況，「Aruba甚至會告訴你很明確的方向，例如內部連線正常、但向外的連線異常，節省管理者找碴的力氣與時間。」

▲介面簡潔的APP設計，讓管理者輕鬆掌握路由器當下的連線狀況。

▲即使管理者人在外頭，也能靠著手機APP遠端管理公司內的網路問題。

4. 資安第一，拒絕成為惡意使用者的攻擊跳板

面對資安，一些小本經營的公司多半認為，自己的公司沒有什麼好竊取的機密，因此缺乏重視。但謝至恩以曾經看過的例子呼籲，「重視資安，就能避免公司網路成為某些惡意使用者的跳板，他們常會利用他人的網路攻擊第三方，反查的話就只會查到該網路的擁有者，也就是公司本身。稍一疏忽，就有可能變成潛在的受害者與代罪羔羊。」

同時，Aruba也能協助管理者將網路分為「主要網路」與「訪客網路」，管理者能掌握正在連線的裝置與流量類型，一旦發現設備與流量有異常，也都能透過APP即時示警，打造更安全的網路環境。

▲謝至恩指出，現在一個人身上就有手機、平板甚至手錶等多種需要網路的裝置，對於這個時代來說，網路連線的問題已是前所未見的重要，辦公室環境更需要有線與無線網路並行。

搬到新辦公室、更換Aruba Instant On系列至今，雖然僅短短幾個月的時間，但謝至恩與同事在處理線上事務時，已然相當有感！無論是在自家辦公室或是客戶提供的直播環境，Aruba Instant On系列的便利性與穩定度，都能為「心動傳媒／網路資訊雜誌」更流暢地展示團隊建構網路環境的專業度，在客戶面前打造令人安心且信賴的品牌形象。當問及Aruba打造的無線網路是否也為內部工作帶來助益，他也滿意地說，「只要員工不來煩我說『Wi-Fi又怎麼樣了』，對我來說都是效率的提升！」

最後，他也以新媒體的角度道出他對無線網路的看法。「小型企業主往往會有個迷思，認為公司人數不多，何必使用企業級的無線網路系統？是否用所謂『電競級』的Wi-Fi Router就可以了？然而，非企業用的無線路由器往往無法滿足公司內部連線與管理上的需求，尤其管理性更是小型企業缺乏IT人員時常碰到的痛點！我認為 Aruba Instant On系列對小公司的好處在於，它將管理方式大幅度進化，只要過去有使用過家用無線網路的經驗，都可以很好上手。」他懇切道，「現在只要是新媒體或公司業務與內容有關，網路品質就決定了一切。所以拋開迷思吧，現在已經不是用人數去決定要用什麼設備的時代了！」