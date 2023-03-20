東森新媒體OMO廣告業務平台獲玉山獎首獎　蔡英文親自接見表揚

▲在東森集團總裁王令麟領軍下，東森集團在第19屆國家品牌玉山獎大放異彩，一舉拿下18個獎項，成為參賽公司中的最大贏家。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

第19屆國家品牌玉山獎於2022年10月舉行頒獎典禮，常勝軍東森集團在總裁王令麟領軍下又有新突破，東森新媒體等五大關係企業橫掃18項大獎打破紀錄，成為最大贏家；其中，東森新媒體以「東森OMO廣告業務平台」勇奪第19屆國家品牌玉山獎最佳產品類首獎，更奠定亞洲第一新媒體龍頭地位。對此，總統蔡英文在今年3月14日親自接見得獎者，東森新媒體由副總裁廖尚文代表王令麟出席，更獲擔任領獎代表。

「國家品牌玉山獎」為國內最權威、規模最盛大的企業品牌獎項，由產官學界組成評審團嚴謹審核，評選最具優質競爭力的「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」、「傑出領導人」等獎項，藉此表彰企業傑出表現，並激勵朝向「品質、品牌、品味」兼具建立品牌優勢，提升國家企業競爭力。

近年在疫情嚴峻考驗下，大環境經濟飽受嚴重衝擊，台灣最具影響力的媒體《東森新媒體ETtoday》，流量持續稱霸業界，不斷推出新服務，發展東森OMO廣告業務平台，跨足北捷及高鐵等線下廣告，這份力求創新變革的精神獲得國家品牌玉山獎肯定，因此勇奪第19屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」首獎殊榮。

▲東森新媒體以「東森OMO廣告業務平台」勇奪第19屆國家品牌玉山獎最佳產品類首獎，集團副總裁廖尚文代表王令麟入總統府，與總統蔡英文會面接受表揚。（圖／總統府提供）



順應時代趨勢，東森新媒體大膽打破框架，從線上走到線下，家外廣告囊括旅運量最多的重要交通樞紐，包含新北環狀線、桃捷、高鐵、北捷、公車街道等，再加上遍佈在商辦、住宅的分眾樓宇廣告，能更靈活的發揮線上線下的交叉的廣告綜效。對廣告主而言，曝光需要精準、深入、廣度與觸及率，抓住消費大眾的眼球，不管是戶外大型廣告看板、數位螢幕影音呈現，東森OMO廣告業務平台都能夠全面整合打通，用各種創意方式在多元通路幫品牌露出，讓消費者包圍在廣告覆蓋圈裡。

▲東森新媒體以「東森OMO廣告業務平台」勇奪第19屆國家品牌玉山獎最佳產品類首獎，集團副總裁廖尚文代表王令麟入總統府，與總統蔡英文會面接受表揚。（圖／總統府提供）

對此，總統蔡英文在3月14日上午，於總統府內親自接見「第24屆國家建築金質獎及第19屆國家品牌玉山獎得獎代表」，而東森集團由副總裁廖尚文代表總裁王令麟出席，更因東森集團橫掃18座大獎打破紀錄之姿，獲邀擔任眾企業的領獎代表。

蔡英文在致詞時，首先歡迎每一位得獎者與優秀企業到總統府，她恭喜大家從激烈的競爭中脫穎而出，她也感謝國家企業競爭力發展協會，這兩個獎項已經舉辦約有20年歷史，不僅促進業界的良性競爭，也為消費者做品質把關。

蔡英文表示，在座的貴賓，無論是在建築界打拚，或是在產業界努力，大家所提供的產品服務，跟人民的生活以及國家的發展都息息相關。特別是現在，世界各國都在努力邁向「2050淨零轉型」，這是一項跨界、跨領域的大工程。在這個過程中，無論是建築界、或是產業界，都扮演著重要的角色。

▼第19屆國家品牌玉山獎東森集團大放異彩，一舉拿下18個獎項，成為參賽公司中的最大贏家。（圖／記者湯興漢攝）

