世展會「兒童資助計畫」　讓美麗化身美力讓愛成為助力

▲匯聚升國際企業，透過台灣世界展望會「兒童資助計畫」資助國外女孩，並寫下「給女孩的祝福」，發揮企業精神，讓美麗成為「美的力量」，支持女孩上學、追求夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

匯聚升國際企業創立迄今已14年，今年度最讓代理引頸期盼的尾牙活動選擇於安平~果然是你碼頭景觀餐廳舉辦，並首次與公益結合，透過台灣世界展望會「兒童資助計畫」資助國外女孩，並由負責人Water率領旗下品牌代理寫下「給女孩的祝福」，發揮企業精神，讓美麗成為「美的力量」，支持女孩上學、追求夢想。

匯聚升國際企業以品牌「美神契約」推出許多商品，讓女性更懂得疼愛自己、勇於追求前進，負責人Water認為美麗也能成為一股強大的力量，透過「兒童資助計畫」帶給弱勢女孩力量，讓她們能夠脫離生活困境，他說：「資助女孩，讓她們可以看見希望，這不僅是響應公益、回饋社會，更是一項最美的投資。」

Water帶領品牌代理在卡片上寫下對女孩的祝福，並將卡片貼在祝福牆上，希望透過台灣世界展望會將祝福的心意帶給弱勢的女孩；Water寫下「祝福女孩平安長大！」，品牌代理不約而同地鼓勵女孩們「相信自己是最棒的！」、「祝福妳們健康、平安、快樂成長！、「願妳能遇見美好，夢想成真！」

長期關心兒童權益、響應公益的果然是你餐飲事業股份有限公司執行總監吳俊賢先生，此次加碼贊助台南旅遊美食護照及萬國通路隨行收納手提箱10組讓現場民眾購賣，所得共計17500元，全數投入台灣世界展望會關懷女孩上學權益。

疫情、衝突及氣候變遷造成通膨，全球貧困、飢餓人數爆增，當家庭經濟陷入困境、無法負擔孩子上學時，女孩往往最先面臨飢餓、童婚、童工或性販運等殘酷的人權問題，而國內女孩的學習發展也容易因經濟弱勢而受限，犧牲上學的夢想，提前步入職場。

世界展望會成立青少年社團，透過倡導兒童權利、健康營養、衛生和培訓技能等，協助女孩避免落入童婚、童工的困境中。台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長呼籲民眾加入資助女孩的行列，每個月700元資助一名女孩，支持女孩教育發展、接受培力，資助專線：(06)208-0378。