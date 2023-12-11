外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

記者陳俊宏／綜合報導

加拿大溫哥華旅遊直播主Sarah表示，台灣的素食贏過日本、韓國，「在台灣，不管我在哪裡都能找到素食餐廳。」另外，她也提到台灣的交通問題，騎單車會覺得危險，「請原諒我的真心話」。

▼Sarah分享自己的旅遊經驗。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Sarah接受《不要鬧工作室》訪問提到，一年前決定開始環遊世界，一開始大部分時間都在歐洲走跳，現在跑來亞洲，之前在日本待了一個月，之後去韓國待了三周，後來有人推薦她來台灣看看，所以也已經來台兩周。

Sarah說，「有一點我覺得台灣勝過日韓，就是素食選項，在日本，我只能吃拉麵和烏龍麵，後來也吃膩了，很遺憾我不能吃日本壽司跟和牛，畢竟我吃素。到韓國就更難了，大部分我看過的餐廳都以肉為主，所以很多晚上我都靠超商的泡麵果腹。但在台灣，不管我在哪裡都能找到素食餐廳。」

▼Sarah大讚台灣素食很方便。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Sarah指出，她在加拿大的朋友要旅行通常會選日本，而不是韓國，但她到韓國也被他們友善觀光客的環境嚇到；日本在國際上也算公認的安全，但當她在日本時，有一次直播卻被一名日本男人亂摸，還鬧上警局。

Sarah提到，來台之前被告知台灣人很友善，但真正碰到卻發現他們當面更友善；剛來台時也有點意外，因太多車子和機車，在特別繁忙的街道上，「我騎單車會覺得危險，機車從我兩邊切入超車，車子要右轉就直接超過我，請原諒我的真心話。」她現在來台兩周，之後會繼續邊旅行邊直播。

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