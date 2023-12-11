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二合一大選明年1／13登場！台鐵加開81班次　周五開放搶票

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲二合一大選疏運期間，台鐵加開EMU3000型新自強號西部直達車。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

2024總統及立委二合一大選1月13日舉行投票，台鐵局今(11日)宣布，選舉疏運期間全線加開81列次，瞄準高鐵自由座外溢市場，台鐵西部直達車也出籠，包括EMU3000型新自強號七堵到屏東潮州直達車、南港到彰化普悠瑪號直達車等，12月15日凌晨起開放搶票。

因應113年總統及立委選舉，為加強疏運旅客，台鐵局今宣布，113年1月12日至1月15日選舉疏運期，全線加開各級列車81列次，包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號5列次

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由於今年中秋高鐵自由座旅客爆量，瞄準高鐵外溢市場，台鐵選舉疏運期也加開西部直達車，包括西部幹線南港=彰化普悠瑪自強號直達車6列次、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車1列次、七堵/松山=斗六EMU900型區間快車4列次，以及七堵=潮州區間快車2列次。

台鐵局表示，選舉疏運期間全線每日平均運能預估較平日增加5.2％，其中西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加約3.9萬個座位。與109年總統與立委選舉疏運運能比較，總座位數較109年總統與立委選舉增加8.89%，總座位公里較109年總統與立委選舉增加9.76%。

另東線實名制列車車票將於12月16日0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲▼因應總統和立委選舉，台鐵加開加班車。（圖／台鐵）▲▼因應總統和立委選舉，台鐵加開加班車。（圖／台鐵）▲▼因應總統和立委選舉，台鐵加開加班車。（圖／台鐵）

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