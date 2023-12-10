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台鐵即將公司化改制　「R200、E500新車」明年上線時間曝

▲▼台鐵公司化改制，新車即將上線。（圖／台鐵）

▲台鐵公司化改制，新車即將上線。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局即將於明年改制為公司，目前試車重點以R200型柴電機車及E500型電力機車為主，R200預計於113年2月上線，取代現役R系柴電機車，擔任貨列、軍運及救援任務；E500預計於113年6月上線，初期牽引PP客車廂，後續再擴及莒光號及觀光列車。

台鐵局表示，公司化前夕正積極辦理新車試車及加強路線養護，以便公司成立後加速提升安全及服務效能。

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台鐵局長杜微昨日隨乘R201及R202試車編組，實地勘察東部幹線路線養護及影響木處理情形，同時了解試車狀況。

▲▼台鐵公司化改制，新車即將上線。（圖／台鐵）

▲台鐵正積極辦理新車試車及加強路線養護。（圖／台鐵）

目前試車重點以R200型柴電機車及E500型電力機車為主，R200預計於113年2月上線，取代現役R系柴電機車，擔任貨列、軍運及救援任務；E500預計於113年6月上線，初期牽引PP客車廂，後續再擴及莒光號及觀光列車。

由於這二款動力車都尚未實際營運，臺鐵將依據購車合約及試車規範，加緊辦理相關作業，以利新車如期加入服務行列。

杜微表示，不像臺鐵現有的柴電機車，搭乘R202噪音小、沒有廢氣味，有乘坐汽車的感覺，仍請機務處針對荷重牽引、上下坡、雨天、制軔等項目進行嚴格測試，為新車安全上線把關。

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