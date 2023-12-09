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社會 社會焦點 保障人權

被客人問到煩！不玩德州撲克「改搞選舉賭盤」　新北警逮2人

記者陸運陞／新北報導

2024台灣總統及立委選舉進入最後倒數，新北市刑事警察大隊為遏止賭盤影響選情，嚴加監控選舉賭盤訊息。日前新北刑大接獲情資，一名男子在3方候選人確定參選登記後，依民調指數來調整賠率，招攬賭客下注。前天（7日）警方持拘票將該名男子及幹部帶回，並查扣現金508萬元。

▲張男私下接受賭客下注選舉賭盤。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男選舉賭盤火熱，私下接受賭客下注，警方前往查緝時，張男還在睡夢之中。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市新店的32歲張姓男子，今年中旬取得某博弈網站總代理權後，另聘請28歲李姓男子擔任業務，透過臉書及各通訊、交友軟體招攬賭客。原本以「德州撲克」方式提供賭客們博弈，但近期總統大選選情接近白熱化，不少賭客詢問有無「選舉賭盤」可供下注。

▲張男私下接受賭客下注選舉賭盤。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男向賭客表示選舉盤太辣，要他們私下聯絡詢問。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男雖然在賭客群組表示，做選舉盤「太辣了」，但見有利可圖，仍供私下開放讓賭客詢問，但必須經過審核，如非長期在「德州撲克」網站下注常客都不予理會，經過審查後，2人會傳訊邀約見面，依照當天民調、選情來調整賠率及讓票數，每天都會有許不同金額讓賭客下注。

新北刑大接獲情資，鎖定張男、李男2人，並於前天持拘票前往2人位在新北新店、蘆洲住處搜索，查扣現金新臺幣508萬餘元、手機7支以及電腦1部等相關證物。經調查，張男從9月份起，透過博弈網站至少獲利1500萬。張男到案後，對開選舉賭盤矢口否認，訊後，依照賭博罪及違反選罷法將張男等2人移送新北地檢署偵辦。

▲張男私下接受賭客下注選舉賭盤。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在張男及李男住處查獲現金508餘萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北警持續嚴防賭博涉及選舉賭盤，避免影響選舉公平及公正性，包含刑警大隊及各分局自11月迄今查獲職業賭場12件、賭客239人，並查扣現金計有1千萬餘元，有賭客感嘆自己的賭資全被查扣，還不如去檢舉選舉賭盤賺獎金，新北警表示，相關賭場負責人及員工全依刑法賭博罪送辦。

▲張男私下接受賭客下注選舉賭盤。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北警方為避免賭博影響選情，強力掃蕩轄內賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北警方表示選舉投票日將屆，警方維護治安工作絕不會停歇，更會嚴查各類賭博案件，以防止有賭盤影響選舉情事，尤其自今年起檢舉經營選舉賭盤者，最高有獎金500萬元，民眾如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可立即向警方報案檢舉，新北警將全力迅速查辦。

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