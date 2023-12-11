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美國公衛首長及學者參訪慈濟　借鏡秀林鄉「全人醫療整合計畫」

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

美國衛生及社會福利部首長及學者代表12月7日參訪花蓮慈濟醫院及秀林鄉「全人醫療整合計畫」執行成果。慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮、副院長何宗融、國際醫學中心主任李啟誠在大愛醫療溯源館，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。
 
衛生福利部每年均會邀請美國各州衛生及社會福利部門的首長及學者等專家代表來台灣參加研討會，並參訪台灣醫療特色，來自康乃狄克州衛生部部長Manisha Juthani、馬里蘭州衛生部部長Laura Herrera Scott、俄勒岡州社福部部長Fariborz Pakseresht、全美五十州醫療保健首長協會執行長Kate McEvoy、以及杜克大學政策與組織管理研究中心共同主任Cheryl Lin教授、主任Pikuei Turukru教授、紐約市兒童服務署前署長David Hansell等人於7日上午抵花蓮慈院。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
證嚴上人自1966年創立佛教克難慈濟功德會已邁入第58年，因在濟貧期間發現貧病相生，許多人因病而貧、因貧而病，繼而開啟義診，創立醫院。慈濟基金會慈善足跡至今已遍及全球援助128個國家地區；目前在台灣包括中醫院有8家醫院，印尼慈濟醫院也在今年正式啟業。
 
7日上午，慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮、副院長何宗融、國際醫學中心主任李啟誠在大愛醫療溯源館歡迎來自美國的公衛專家及學者，分享慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業加上骨髓捐贈、國際賑災、環保、社區志工等八大法印。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚（右五）陪同參觀日間關懷中心與長者們及其畫作留影。

花蓮慈院是慈濟醫療體系第一家醫院，今年5月揭幕啟用的大愛醫療溯源館內，記錄著證嚴上人的悲心與創院的艱辛。林欣榮院長與何宗融副院長也分享花蓮慈院中西醫合療的特色；在大廳佛陀問病圖前合影後，康乃狄克州衛生部部長Manisha Juthani等一行人再前往花蓮靜思堂四大志業博覽館，由專人導覽，了解慈濟基金會在臺灣及全球的救苦賑災的大愛足跡。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲秀林鄉衛生所田惠文主任分享全台唯一的山地鄉「全人醫療整合計畫」執行成果，獲美國官員一致喝采。

近11點，美國衛生及社會福利部首長及學者代表等一行人前往秀林鄉衛生所。在衛生福利部中央健保署支持下，花蓮慈院自2022年承辦全台唯一的健保署山地鄉「全人醫療整合計畫」，與秀林鄉衛生所合作，和田惠文主任一起推動這項計畫，照顧部落居民。田惠文主任與花蓮慈院醫事室團隊也特別製作英文版海報，與貴賓分享執行成果。
 
美國代表團表示，從花蓮縣的經驗剛好可以作為改善美國對原住民照護推動借鏡，重視偏鄉醫療的花蓮縣縣長徐榛蔚、衛生局局長朱家祥等人也到場，與來自美國的公衛專家學者交流。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮等，導覽慈濟慈善與醫療的緣起與特色，並在佛陀問病圖前留影紀念。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲徐榛蔚縣長感恩花蓮慈濟醫學中心醫護同仁與志工團隊協助下，才能編織出綿密的長照網。

徐榛蔚感恩花蓮慈濟醫學中心協助移動式巡迴醫療服務深入部落、山上、海邊，讓花蓮縣長照覆蓋率達99.94%高居全國第一，尤其、在花蓮慈院醫護同仁與志工團隊協助下，才能編織出綿密的長照網，提供中西醫合療與中藥研發，讓長者提昇健康尊嚴，降低失能率及依賴，安心的居住在這裡。
 
目前在秀林鄉推動的全人整合照護計畫，是全台灣唯一執行論人計酬方案。全人整合照護計畫與原本的IDS計畫最大不同的地方就是精神，從傳統重視醫療的論量計酬，轉型成為預防醫療並重的論人計酬方式。過去，IDS將許多專科醫療帶入部落及社區；全人整合照護計畫則是增加了各類疾病預防保健、在地疾病篩檢、健康促進……等服務；提升醫療可近性、疾病治療轉型預防、促進疾病個案管理、策略聯盟是執行策略。花蓮慈院與秀林鄉衛生所也將在12月12日下午舉辦年度成果發表會。

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