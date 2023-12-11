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桃園青年志工嘉年華　表揚「第六屆桃園時代青年行動家」

▲桃園青年志工嘉年華

▲張善政出席桃園青年志工嘉年華活動。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青年志工嘉年華「有志一同、翻轉時代影響力」活動，10日於中央大學舉行。市長張善政表揚「第六屆桃園時代青年行動家」獲選青年、國際志工服務隊短影片競賽獲選團隊等相關團體志工，感謝青年志工們願意在課餘及空閒時間投入社會服務，展現愛心與活力，讓桃園更加美好。

張善政指出，今年增加國際志工服務隊短影片競賽，透過短影片紀錄服務當下的那份感動，讓更多人看見無私奉獻的愛，希望透過桃園市青年志工嘉年華，讓更多的青年看到志工工作有很大的發揮空間，並願意投入其中，讓世界變得更有力量。

▲桃園青年志工嘉年華

青年局侯佳齡局長表示，此次活動策展主要分為第六屆桃園時代青年行動家、青年局局本隊、青年國際志工服務隊、志願服務運用單位及營隊志工成果展五大主題。其中「桃園時代青年行動家」打造全新的徵選主題－「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神），於今日展出22組獲獎青年的行動故事。

▲桃園青年志工嘉年華

青年國際志工服務隊共計有8隊至馬來西亞、印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨及緬甸等6個海外國家服務，如「元智大學」國際志工隊，深入偏鄉服務孩童，透過多元課程帶給孩童資訊課程、科學實驗等不一樣的學習體驗，點燃孩子探索世界的好奇心；而「桃園生命樹領袖協會」團隊則前往尼泊爾，深入小學及貧困社區進行牙醫義診，總計受益人數達上千位。

包括立法委員魯明哲、教育部青年發展署綜合規劃及生涯輔導組組長張靜瑩、青年局長侯佳齡、教育局高中教育科科長湯惠玲、中壢區公所主任秘書林欣翠、中央大學許秉瑜副校長、平鎮高中學務主任吳明禧、廣德社區發展協會理事長邱定璿、源鮮智慧農場營銷總監盧永濬等均一同出席活動。

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關鍵字：

桃園青年志工時代青年行動家

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