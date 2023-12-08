　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／資料照）

▲網友瘋搶一年僅一檔之奢華黃金保養「#Pro黃金露」，為好市多近期熱銷之高CP值「黃金」商品。（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

黑五購物節沒跟到？最強黃金檔期一定要跟到！在金價居高不下的時刻，好市多推出最奢侈保養黑科技，運用24K金與微米黃金胜肽打造的神級保養品「黃金精華露」（小名#Pro黃金露）終於上檔，其為No.1新加坡保養品牌碧歐斯的經典熱賣精華露，連韓星救急肌膚保養都愛用，肌膚亮度、細緻度都能有感提升，網友瘋跟「臉上貼金」潮！全品牌最低3折起。

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／資料照）

▲#Pro黃金露以微米黃金、24K金打造，能實現金光閃閃細緻美肌。（圖／品牌提供）

此瓶傳奇#Pro黃金露來自新加坡經典保養品牌碧歐斯，其產品均精選專櫃成分於開架通路銷售；而此瓶#Pro黃金露為升級版，全亞洲熱銷已超過9億ˇ，其奢華高效之成份平日即已廣受網友討論與分享；整瓶精華露運用創新之微米黃金胜肽，能發揮極優異之滲透力與修護力，並搭配24K金與軟毛松藻來提亮、賦活、細緻肌膚與毛孔，能從肌膚根本提升肌膚修護力、吸收力與活力，為網友瘋傳之肌膚「開光」聖品，透亮與細緻肌理、毛孔之效果令網民們超有感！

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／品牌提供）

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／品牌提供）

▲#Pro黃金露為韓國人氣演員李聖經的愛用精華露，並現場示範「飽水發光膜」的保養實力。（圖／取自網路

以精品級容貌與高光肌著稱的韓國人氣演員李聖經，同樣也是#Pro黃金露的愛用者，她在網路受訪影片中表示就算是拍戲至天亮的魔鬼行程，只要平日肌膚清潔、去角質做好，搭配保濕度、營養與滲透力高的產品肌膚一樣能閃閃發光。她特別提到發光的肌膚來自完美的保濕與調理，這也是她特別喜歡黃金露的原因，因為它不只有豐富的美肌養份與保濕、滲透度，更有獨特的長效「飽水發光膜」，能讓肌膚持續水亮，她更是忍不住當場示範實際的保養效果，保養實力看的到！

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／品牌提供）

▲BIO V逆齡緊膚霜升級熬夜級修護力，能高效緊緻、抗老、潤澤肌膚。（圖／品牌提供）

針對秋冬深層滋潤之需求，碧歐斯也有萬元乳霜平替版BIO V逆齡緊膚霜供選擇，此次升級版更加強黑蘭花純度，以耗時、煩瑣之頂級冷萃工法保存更高之黑蘭花活性，能實現4倍”年輕緊緻肌膚之功效，使修護力提升至熬夜修護等級，能快速改善不佳膚況與膚齡，另添加珍貴蜂王漿與精米萃取，給予親膚滋養、提升光澤之效果；而最受網友青睞之處為其舒芙蕾質地，只要乳霜一抹開即融於肌膚，是少數真正無負擔的乳霜保養，讓網友大讚「是會吸收的潤澤」、「肌膚滑到像剛出生」。

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／品牌提供）

▲#Pro神救援B5含高純度積雪草與B5，提供極優異之保濕與修護力，有效呵護敏弱肌膚。（圖／品牌提供）

現代人因為環境刺激與不當與頻繁化妝，不少人有肌膚敏弱問題，針對此現象，網友也推爆碧歐斯的BIO水感舒緩積雪草維他命B5原液（小名為#Pro神救援B5），大讚其保濕、舒緩與搭配性；其可當前導或精華，含純度100%B5與95%積雪草，能提供極快速、有感之修護與保濕力，能一次解決暗沉、粗糙、敏弱、乾燥、缺少彈性、吸收力差等問題，且不含酒精、色素、香料、矽靈與paraben，放在保養第一步可與各種保養品搭配，也可當精華使用，因其百搭與高純度之特性，同樣為此檔期容易缺貨之搶購重點！

▲▼專櫃級保養品,美式賣場,碧歐斯,李聖經。（圖／資料照）

▲美式賣場推出的明星商品獨家特惠組合最低3折起，因數量有限，想搶購需趁早。（圖／網友提供）

▲▼ 跟上李聖經肌膚發亮保養風潮！美式賣場一年一檔千元有找「黃金水」　網友傳分店促銷表喊搶（圖／品牌

▲各分店促銷時間表。

此檔促銷最低3折起，為一年僅一檔之難得檔期，且數量有限，有網友提醒有喜歡的明星品需盡早搶購或「趕快放入購物車」，以免一轉頭就錯過，可參考促銷檔期盡早至臨近之好市多選購。年終將至，快選購適合自己的高CP值保養品，一路發光至過年！

ˇ根據碧歐斯統計全亞洲黃金露系列商品之銷售金額
“根據弘光科大人體實驗之結果

ET快訊
108課綱「刪17篇推薦選文」一次看　世說新語選、醉翁亭記都
歐陽娜娜疑拍「上空照」！　野外脫衣…震撼2萬人
快訊／北海道觀光巴士車禍！　台灣旅客等10人送醫
芭樂公主慘死！　斷氣前電話求救「我被砍」
LIVE／《料理之王4》第二集！　「融融歷險記」BEN來煮菜
快訊／北投賓士連撞4機車　騎士遭捲車底死亡
月付1.9萬就可買房！侯友宜購屋政策　估1年5萬戶政府補貼1
LIVE／阿信霸氣丟麥甩假唱　寶可夢中心開幕惹怨！粉絲團被灌

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

【廣編】最時尚New York City降落中山區！Hot Girl Discount舉辦首次快閃限定店 

年末新春聚餐加入「這威」！歡樂時光更精彩

法式浪漫！蘇格登限量臻選原酒邂逅夏多內桶

【廣編】「FIN好菌補給飲」獲飲食界奧斯卡年度十大美味新品　迎雙12下單2箱享限時優惠

今天揪團衝了！　速食店「12塊炸雞桶下殺7折吃」剩5天

捐血送愛喜獲大禮包　船井生醫送暖不忘宣導健康觀念

搶喝大杯特濃拿鐵！　超商「9大品項買1送1」限時3天賣

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

【廣編】最時尚New York City降落中山區！Hot Girl Discount舉辦首次快閃限定店 

年末新春聚餐加入「這威」！歡樂時光更精彩

法式浪漫！蘇格登限量臻選原酒邂逅夏多內桶

【廣編】「FIN好菌補給飲」獲飲食界奧斯卡年度十大美味新品　迎雙12下單2箱享限時優惠

今天揪團衝了！　速食店「12塊炸雞桶下殺7折吃」剩5天

捐血送愛喜獲大禮包　船井生醫送暖不忘宣導健康觀念

搶喝大杯特濃拿鐵！　超商「9大品項買1送1」限時3天賣

衛生紙買1送1、火鍋湯底第2件5折！　各大通路「激省優惠」懶人包

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

大牌女星被爆「當眾羞辱Kevin老師」！冷眼：站旁邊 4身分線索曝

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

王識賢、柯叔元演技逼哭網！　柏霖PoLin飆嗓道盡無奈

「目標拿銅牌」　菲律賓教頭談中華隊：我們不是對手

英美一致抗中！兩國外長會晤　重申確保台海和平穩定

消費熱門新聞

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

全聯4款新甜點「蔡依林親監製」

年末醫師醫師推薦小資族變美療程

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

超商限時3天9大品項買1送1！

各大通路最新激省優惠懶人包！

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

超商今天美式、拿鐵買6送6！

歡慶中華隊3連勝！4大超商優惠快看

速食店12塊炸雞桶下殺7折吃剩5天

韓妞來台瘋搶「歐膩香」！

超商最新威士忌拿鐵送約翰走路杯塞

限時7天！超商大杯美式只要27元爽喝

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

更多熱門

相關新聞

黑五限時優惠生理用品下殺59折

黑五限時優惠生理用品下殺59折

美式賣場「黑五」購物節開跑，年度熱銷商品或獨家品都有超狂價格，吸引購物狂熱者來搶，甚至有人天天巡店找好康，想知道最新最夯好物，快看報馬仔直擊現場瘋搶的特價商品！除了高單價家電、年年最快搶光的黃金條塊、降價的生鮮肉品都很搶手，還有獨家折扣商品，去年熱議的「生理用品」再成熱門焦點！

美式賣場「黑五必收」美國精品床墊護背系列下殺價

美式賣場「黑五必收」美國精品床墊護背系列下殺價

限時7天！好市多雙11線上盛典優惠總整理！必搶名單一次看　網友：太划了吧！

限時7天！好市多雙11線上盛典優惠總整理！必搶名單一次看　網友：太划了吧！

換季寶貝抓不停！美式賣場優惠

換季寶貝抓不停！美式賣場優惠

五月花抽取式廚紙「超甜價」！一排推車全堆滿

五月花抽取式廚紙「超甜價」！一排推車全堆滿

關鍵字：

專櫃級保養品美式賣場碧歐斯李聖經

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面