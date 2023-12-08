黑五後最高CP值黃金降臨！一年僅一檔韓星認證黃金保養　網友瘋搶臉上貼金

▲網友瘋搶一年僅一檔之奢華黃金保養「#Pro黃金露」，為好市多近期熱銷之高CP值「黃金」商品。（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

黑五購物節沒跟到？最強黃金檔期一定要跟到！在金價居高不下的時刻，好市多推出最奢侈保養黑科技，運用24K金與微米黃金胜肽打造的神級保養品「黃金精華露」（小名#Pro黃金露）終於上檔，其為No.1新加坡保養品牌碧歐斯的經典熱賣精華露，連韓星救急肌膚保養都愛用，肌膚亮度、細緻度都能有感提升，網友瘋跟「臉上貼金」潮！全品牌最低3折起。

▲#Pro黃金露以微米黃金、24K金打造，能實現金光閃閃細緻美肌。（圖／品牌提供）

此瓶傳奇#Pro黃金露來自新加坡經典保養品牌碧歐斯，其產品均精選專櫃成分於開架通路銷售；而此瓶#Pro黃金露為升級版，全亞洲熱銷已超過9億ˇ，其奢華高效之成份平日即已廣受網友討論與分享；整瓶精華露運用創新之微米黃金胜肽，能發揮極優異之滲透力與修護力，並搭配24K金與軟毛松藻來提亮、賦活、細緻肌膚與毛孔，能從肌膚根本提升肌膚修護力、吸收力與活力，為網友瘋傳之肌膚「開光」聖品，透亮與細緻肌理、毛孔之效果令網民們超有感！

▲#Pro黃金露為韓國人氣演員李聖經的愛用精華露，並現場示範「飽水發光膜」的保養實力。（圖／取自網路）

以精品級容貌與高光肌著稱的韓國人氣演員李聖經，同樣也是#Pro黃金露的愛用者，她在網路受訪影片中表示就算是拍戲至天亮的魔鬼行程，只要平日肌膚清潔、去角質做好，搭配保濕度、營養與滲透力高的產品肌膚一樣能閃閃發光。她特別提到發光的肌膚來自完美的保濕與調理，這也是她特別喜歡黃金露的原因，因為它不只有豐富的美肌養份與保濕、滲透度，更有獨特的長效「飽水發光膜」，能讓肌膚持續水亮，她更是忍不住當場示範實際的保養效果，保養實力看的到！

▲BIO V逆齡緊膚霜升級熬夜級修護力，能高效緊緻、抗老、潤澤肌膚。（圖／品牌提供）

針對秋冬深層滋潤之需求，碧歐斯也有萬元乳霜平替版BIO V逆齡緊膚霜供選擇，此次升級版更加強黑蘭花純度，以耗時、煩瑣之頂級冷萃工法保存更高之黑蘭花活性，能實現4倍”年輕緊緻肌膚之功效，使修護力提升至熬夜修護等級，能快速改善不佳膚況與膚齡，另添加珍貴蜂王漿與精米萃取，給予親膚滋養、提升光澤之效果；而最受網友青睞之處為其舒芙蕾質地，只要乳霜一抹開即融於肌膚，是少數真正無負擔的乳霜保養，讓網友大讚「是會吸收的潤澤」、「肌膚滑到像剛出生」。

▲#Pro神救援B5含高純度積雪草與B5，提供極優異之保濕與修護力，有效呵護敏弱肌膚。（圖／品牌提供）

現代人因為環境刺激與不當與頻繁化妝，不少人有肌膚敏弱問題，針對此現象，網友也推爆碧歐斯的BIO水感舒緩積雪草維他命B5原液（小名為#Pro神救援B5），大讚其保濕、舒緩與搭配性；其可當前導或精華，含純度100%B5與95%積雪草，能提供極快速、有感之修護與保濕力，能一次解決暗沉、粗糙、敏弱、乾燥、缺少彈性、吸收力差等問題，且不含酒精、色素、香料、矽靈與paraben，放在保養第一步可與各種保養品搭配，也可當精華使用，因其百搭與高純度之特性，同樣為此檔期容易缺貨之搶購重點！

▲美式賣場推出的明星商品獨家特惠組合最低3折起，因數量有限，想搶購需趁早。（圖／網友提供）

▲各分店促銷時間表。

此檔促銷最低3折起，為一年僅一檔之難得檔期，且數量有限，有網友提醒有喜歡的明星品需盡早搶購或「趕快放入購物車」，以免一轉頭就錯過，可參考促銷檔期盡早至臨近之好市多選購。年終將至，快選購適合自己的高CP值保養品，一路發光至過年！

ˇ根據碧歐斯統計全亞洲黃金露系列商品之銷售金額

“根據弘光科大人體實驗之結果