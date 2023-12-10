跟風點地獄辣麵…男友吃到一半暴怒　她看一幕傻眼：丟臉到想分

▲男友竟做出令人傻眼的舉動「跑去找隔壁桌要錢」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT



「男友丟臉到我想分手！」一名女網友抱怨，自己最近和男友一起吃飯，「然後聽到隔壁桌也在討論要吃什麼，其中一個人感覺吃過很多次了，他就跟另一個人說他推薦右下角的地獄極辣麵，說其實根本不辣，整間店這個最好吃」，結果平常根本不吃辣的男友硬要跟風，後來完全吃不下，竟跑去找隔壁桌要錢。

原PO在網路論壇Dcard發文，「前幾天跟男友一起去吃一間麵店，因為每一道看起來都超好吃，所以我們就討論半天，然後聽到隔壁桌也在討論要吃什麼，其中一個人感覺吃過很多次了，他就跟另一個人說他推薦右下角的地獄極辣麵，說其實根本不辣，整間店這個最好吃。男友就說那他要點這個，我就勸他不好吧，因為男友根本不吃辣」。

女網友提到，「後來麵來了之後，男友吃一口整個被辣到吃不下去，我就一直勸他別吃，他就一直碎碎念說被隔壁騙了，要叫隔壁的付錢。我本來以為他在開玩笑就不以為意」，後來她去上廁所回來，發現男友居然真的站在隔壁桌跟對方要錢，「後來我就把我男友拉走，然後一直跟他們說抱歉，才結束這場鬧劇」。

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原PO無奈表示，「事後男友一直說自己是被騙才那麼生氣，而且堅持那些『詐騙集團』應該要幫他付錢…還覺得我跟他吵這個根本是小題大作，真的是我的問題嗎…？」貼文曝光後，網友紛紛留言「他是不是有點精神上的問題」、「妳男友是怎麼活到現在的」、「你男友的智商跟情商是不是都有問題」。

▲原PO男友根本不吃辣，卻點了隔壁桌推薦的超辣麵。（圖／翻攝自Dcard）

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