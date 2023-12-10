影／文總最新匠人魂「造一艘船離開陸地」　達悟族親海、敬海精神

▲文化總會近日推出最新一集《匠人魂》－造一艘船離開陸地，紀錄達悟族親海、敬海的族群精神。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會近日推出最新一集《匠人魂》－造一艘船離開陸地，紀錄達悟族親海、敬海的族群精神。本集影像由蘭嶼漁人部落耆老鍾馬雄與紅頭部落的夏曼・馬多博士為主角，道出造一艘「拼板舟」的技藝，以及任重道遠的家族、部落甚至族群精神。

文化總會秘書長李厚慶表示，《匠人魂》系列影片第47集以台灣東南邊的小島蘭嶼為拍攝地，紀錄拼板舟製程的技藝。他說，台灣是海洋國家，達悟族勇敢走向海洋，並在潮汐間長出順應生態、季節的習俗，種種通往海洋的傳統，都是先人智慧的結晶，文總要用《匠人魂》讓世界看見台灣的海洋文化。

影片開頭呈現蘭嶼的日常景象：海面上的拼板舟、孩子海邊戲水、漁民潛海捕魚，還有一條條風乾的飛魚。鍾馬雄在影片中說，「我們的老祖宗與神，每年都給我們飛魚，而且飛魚來時天氣很好不易船難。」達悟人造船捕飛魚，並相信這是上天的恩待，道出他們對拼板舟的堅持與背後文化意涵。

鍾馬雄小學畢業時，父親便教導他造船、抓魚看海流；夏曼・馬多博士則在三十歲回到蘭嶼，跟隨部落長輩參與造大船工事，逐年累積經驗。上山取材則是造拼板舟的第一步，造船之難，在取得合宜的木材。

夏曼・馬多博士解釋，造一艘船需用多種樹種：船底板直接觸及礫灘與暗礁，首選堅硬耐磨的台東番龍眼；船的首尾採用耐撞的欖仁舅；船板考量浮力，選用大葉山欖、麵包樹、綠島榕等質地輕軟的板材；接合所有拼板的木釘則以小葉桑製成。少量多樣的樹種造船，維持生態永續性，也反映蘭嶼豐富的林相。

造船者以27塊構件拼接出一艘二十人大舟，沒有藍圖，更沒有精確的規格，「你自己要去判斷說我要做多大，方便我怎麼拖上來、推下去，是看你個人。」夏曼・馬多博士以指輻丈量示意之餘強調：「只要穩就可以，只要你的船做得很平穩，你這艘船就不怕翻船。」

這條上山到下海的造船之路更是整個家族的大事。鍾馬雄表示，船表現家族的團結與榮譽，由十餘名男性聯手伐木劈材、拼接成形、雕刻繪飾，婦女也會練習耍髮舞於祭典時演出，並種植芋頭，等船完工落成下水，再將芋頭、豬肉堆滿拼板舟並分食，祈求平安。祭典的高潮則由眾人將大船抬往灘頭、拋船到試航。「不是很容易的事情，⽽且在2至3年的過程中，每⼀個⼈都要⾝體很健康」。

據聞達悟族人曾出海航向國際，到巴丹島貿易，近年兩地再次展開交流，蘭嶼也發起航海計畫，跨部落共築一艘二十人大舟，希望重現這條祖先行過的水路。鍾馬雄、夏曼・馬多博士等人因為造舟而聚首，出借自己的器具、技術與勞力，造船終由父傳子繼的個體技術指導，走向具有公共性的人文知識傳承。

承繼前人技藝的夏曼・馬多博士也說，「做船不是家族的事了，應該是屬於我們蘭嶼人的。」並向年輕人喊話，想學做船的都可向他學習，繼續傳承這份文化。