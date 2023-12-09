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未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」　他嘆：我比不過一個死人嗎？

未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」出席婚禮　他嘆：我比不過一個死人嗎？

▲男子不滿未婚妻堅持穿前段婚姻的婚紗出席婚禮。（示意圖／Hippopx）

圖文／CTWANT

該退讓還是堅守立場？國外有名男子在網路論壇Reddit發文表示，自己即將與育有1女的寡婦結婚，他非常深愛對方，兩人相處也非常融洽，但未婚妻就是不肯放棄穿跟前夫結婚時的婚紗出席婚禮，讓他覺得不被尊重。

當事人表示，未婚妻安娜（Anna）與前夫既是幼兒園就認識的青梅竹馬，還曾是高中情侶，畢業後就有了現年21歲女兒，即使前夫早在10年前就因車禍去世，但安娜與女方家依然與前夫一家相當親近，兩家常常聚會並懷念前夫，雖然他也常受邀出席，但總覺得格格不入。

他強調，作為39歲的大人，從沒想過要取代前夫在未婚妻心中地位，但安娜拒絕他母親出資買新婚紗、堅持穿與前夫婚禮時婚紗想法，讓他非常不舒服又感傷，儘管這件舊禮服是前夫親自決定配色、前夫祖母縫製完1個月後離世的遺作，「可是這是我與她的婚禮」。

男子坦言，當他告訴未婚妻心中的想法時，被不太高興的安娜指責忌妒、不理智；向朋友與父母傾訴，也被勸「第一次被拒絕」後就應該放棄，否則就是自私和小氣。「我非常愛安娜，但我不喜歡這個想法，也不想讓她覺得我沒完全信任她，我太小氣嗎？我該道歉嗎？我真的是混蛋嗎」？

對此，網友們一面倒建議男子重新考慮婚事，「在我看來，你的未婚妻還沒準備好」、「如果她一直拒絕，那拒絕就是你的答案」、「女方家看起來雖然很有禮貌，但他們沒給你應有的位置，我不會想加入這個家庭」。

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