170cm竊賊「鑽進20公分門縫」　監視器畫面震驚陸警方！

▲警方迅速鎖定嫌疑人，並於2小時後將嫌疑人楊男抓獲歸案。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸重慶南案區警方接轄區商鋪店主汪先生報警，稱店內被盜。接報後，民警迅速趕赴現場開展勘驗工作，經查店鋪內筆記型電腦、手機被嫌疑人盜走，現場門窗均完好無損。通過查看監控視頻，民警發現嫌疑人竟從門縫擠進店內實施了盜竊。警方迅速鎖定嫌疑人，並於2小時後將嫌疑人楊男抓獲歸案。

《九派新聞》報導，嫌疑人楊男在偵訊時對盜竊行為供認不諱。據悉，楊男在11月2日至11月29日期間，分別通過擠門縫和撬門鎖的方式，各實施3次盜竊，盜得VIVO手機2部、小米手機2部、榮耀手機1部、筆記型電腦1台、電子錶1800支及人民幣320元現金（約新台幣1420元），非法獲利2萬餘元（約新台幣8萬8790餘元）。

報導指出，楊男身高約170公分，卻能鑽進僅20公分寬的門縫，讓警方看傻眼。無獨有偶，南岸轄區一名物業工作人員上月26日報警，稱物業辦公室被盜，損失人民幣1900元（約新台幣8376元）。民警快偵快破，也僅用2小時便將嫌疑人舒某抓獲歸案。目前，楊某、舒某均被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

當地警方提醒，年底歲末，請市民加強安全防範意識，出門在外時要將門窗反鎖；商家可選用防盜等級高的門鎖，夜間店內無人看守時，現金或者貴重物品不要放在店內，同時可在店鋪內安裝監控錄像、報警器等安防設備，並張貼「內有監控」字樣，起到震懾作用。

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