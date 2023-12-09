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俊逸歲末有愛「被」感溫馨　北區社造派對熱鬧登場

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日，活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市北區區公所、俊逸慈善基金會主辦，崑山科技大學、台南青年志工中心、永康社區大學、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、北區振興社區發展協會等單位合辦的「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。開幕式由俊逸慈善基金會作為非營利機構的領頭羊，董事長李明威代表捐贈共計300床棉被給北區、南區、安平區特定符合捐贈對象之低收民眾，讓需要的民眾「被」感溫馨，由社會局局長盧禹璁、北區李皇興區長、南區蕭琇華區長、安平區洪宣慧課長代表接受。另捐贈新台幣10萬元予財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心交通服務油料費運用，幫助玉井楠西線服務對象能每日來回接受日托服務，由董事長林吉男代表接受。市長黃偉哲致詞表示，肯定勝利之聲廣播公司取之於社會用之於社會、俊逸基金會及北區公所對社會福利及在地發展的用心。

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勝利之聲廣播公司董事長、俊逸慈善基金會李明威董事長表示，勝利之聲在南台灣屹立70年，都是因為有鄉親的支持，電台秉持取之於社會用之於社會的心，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會，至今邁入第17屆，今年適逢「勝利之聲廣播公司」歡慶70周年台慶，以及姐妹台「電聲廣播電台」65周年台慶，特別邀請老中青三代主持人齊聚一堂共同慶祝，活動主題特別鎖定生日派對，主要也要預祝2024年台南400生日快樂。

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區公所李皇興區長表示，今年北區公所及中樓、大仁、華德、勝安、振興社區將一整年於循環經濟、藝文、繪本、手作活動的社造成果一一展示，別具特色。公所「阿北ㄟ店」更再度開張，由經建課長孫揚洲結合中樓社區的手作成果，搭建「投石問路作公益」遊戲台，所得將捐予公益團體；人文課攤位則介紹與清大合作的「古蹟就是教室-教師培力營」成果、「家系列在地工作坊」、「在地遊學-學童社區踏查」、「遊嚮北方-遊學地圖」及「新•北漂-新住民家鄉味美食地圖」等年度社造成果。

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

俊逸慈善基金會與北區公所、崑山科技大學今年再度聯手整合產業、官方、學界及法人等四大力量擴大舉辦，推出56個攤位，並結合社會局、文化創意部落工作室於廊道家屋區展出「府城400~共創性別友善無暴城市」社區性別暴力防治成果展。再度連結HAPPYHAIR、GENIC髮廊響應公益，提供限定「Happy捐髮趣」及「Happy愛心剪髮」服務，符合捐髮條件者享當次免費剪髮服務，捐贈給台灣癌症基金會製作假髮。來來來野餐趴團隊更負責六攤親子攤位，小老闆們賣力邀請大家一起響應愛心，當日攤位營收部分所得也捐出做公益。而崑山科技大學由公共關係暨廣告系等青年團隊推出四個青創攤位及精彩表演節目，崑山科技大學行政副校長暨青發署台南青年志工中心主任鐘俊顏表示，此活動提供青年學子展演、行銷管道，也進一步直接參與公益服務，是青年創業及參與公共事務很好的平台。

▲「第17屆歲末有愛市集X北區社造派對」，9日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）熱鬧歡慶生日。活動共推出56個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12月9日活動從下午2時一直到晚上7時，有不斷電表演、重機體驗、草坪有野餐區、親子版印春聯DIY、拍照打卡佈置和歡樂折氣球等多樣好康活動，黃偉哲市長說這些豐富的活動企劃，每項都歡迎大小朋友一起體驗參與。

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