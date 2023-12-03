正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

▲賈克琳參加完派對後失蹤，並未返回住處，隔天也沒有去上班。（圖／翻攝自臉書、X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國24歲女子賈克琳（Jaclyn Elmquist）在紐約曼哈頓參加工作派對，結束後整個人搖搖晃晃走在街上，接著離奇失蹤。她的屍體8日在一棟豪華公寓大樓垃圾滑槽底部被發現，死因正在調查中。

綜合紐約郵報、NBC New York報導，賈克琳來自明尼蘇達州，在招聘公司Mission Staffing上班，但她參加工作派對之後，再也沒也回到布魯克林的住處，且隔天也沒有去上班。

▲賈克琳整個人搖搖晃晃，似乎連站都站不穩 。（圖／翻攝自NBC New York）

依據監視器拍攝到的畫面，賈克琳當時沿著街道往前走，但她整個人搖搖晃晃，似乎連站都站不穩，後來進入一棟大樓內，最終命喪此處。她的遺體是被一名正在倒垃圾的工作人員發現。

然而她走進去的大樓並非她的住處，當初她是如何進入這棟建築物仍不得而知，外傳死者的身體、頭部均受傷。消息人士透露，現階段尚不清楚她是否有喝醉，但不排除相關可能性，正進一步調查，死因與死亡方式仍待確認。