賴清德談萬里老家哽咽　邱毅轟：真是天生的戲精、現代的影帝

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德昨天在電視專訪中談及萬里老家違建爭議時哽咽，前立委邱毅9日在臉書發文痛批，「賴清德真是天生的戲精，現代的影帝」，這些的策略操作，證明賴清德不僅擅長打悲情牌，也長於運作政治脾，他也直言「沒繳稅、逃漏稅就大方承認，然後去補繳，哭就能逃避這個責任嗎？」

邱毅今日在臉書發文表示，昨天賴清德接受媒體專訪，談到萬里違建問題時，又是哽咽，又是拭淚，難道哭一哭就可以不用拆嗎？除了賴清德，誰有這種特殊待遇？何況賴清德拆別人房子時，是充滿果斷有魄力的。他舉例，那些在南鐵東移中被強制拆遷的住戶，他們沒哭過嗎？不但哭，還下跪哀求，那時的賴清德可有一點退讓，一絲憐憫？現在事情臨到自己頭上，就心疼哀憐自己，好像逼他拆老家違建的人，都是狼心狗肺，都沒有同情心與同理心。

「賴清德真是天生的戲精，現代的影帝。」邱毅開轟，賴清德還擅長睜眼說瞎話，說萬里違建一直有繳稅，但他質疑，為什麼新北市政府沒有記錄？一口反咬國民黨總統參選人侯友宜失職，這些的策略操作，證明賴清德不僅擅長打悲情牌，也長於運作政治脾，直言「沒繳稅、逃漏稅就大方承認，然後去補繳，哭就能逃避這個責任嗎？」

邱毅痛批，台灣人民吃不吃賴清德這套，三十多天後就見真章了，一個有違建不拆，該繳的稅不繳，財產申報還漏報這筆，如果仍然可以得到選民青睞，高票選上總統，那台灣的民主真可吹熄燈號，宣布死亡了。