屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

▲屏大主任與碩士班已婚女學生交往，遭對方丈夫嗆「付出代價」，憤而提告。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／屏東報導

曾是工程師的人夫阿彬（化名）得知妻子上碩士班後開始搞外遇，對象竟是屏東大學文化創意產業學系葉姓主任，多次打電話、當面恐嚇「我要讓你付出代價」，葉男認為名譽受損求償50萬元。但法院認為葉先前已被法院認定侵害配偶權，判賠15萬確定，加上校方調查確有此事，阿彬之言論並不會讓葉男名譽受損，判決免賠。

葉男主張，阿彬妻子小玲（化名）為文教事業經營碩士在職學程班學生，他是指導教授，2021年8月28日，阿彬未經妻子同意擅自窺視手機，發現2人約定會議時間，卻逕自推論2人是不倫戀，曾當多名親友面前出言恐嚇，又在同年8月29日、9月2日撥電話恐嚇「跟你豁出去」、「我要讓你水深火熱，我家已經被你搞成這樣，我不會讓你太好過」、「我就是故意要讓你害怕」、「我會對你家和學校同時出手，不信你給我試試看」，甚至跑到辦公室當面嗆「我等一下就去找你的家人，你先準備好」。

不僅如此，阿彬還要求妻子向葉男轉達「那畜生我看一次絕對打一次」、「我一定讓那畜生身敗名裂」，葉男主張上開言論已使他心生畏懼，且虛構事實、誣陷純良，造成名譽權受損，求償50萬元。

阿彬表示，那些話是因葉男給不出合理說法，才會失控脫口而出，況且侵害配偶權一事已被法院判決認證，並被學校懲處，並無侵害名譽權或是恐嚇行為，不須賠償，請求駁回。

事實上，根據侵害配偶權訴訟的判決書中，小玲因為不滿葉男無法撥時間陪她發牢騷，葉男傳訊安撫稱「每一週都能滿足你，就一週不行」、「講變成沒放在心上，我不重視你」、「昔日的好都是垃圾，我就是拉基，不如你的意就被講成負心漢」，小玲則回「感情是兩情相悅，不是用乞討的」、「是真的很愛你」，法官認為2人已有逾越一般師生之男女關係，一、二審判決葉男賠償15萬元給阿彬確定。

因此，本案法官依照上開判決結果，以及屏東大學調查師生戀結果中，提及葉男已違反專業倫理，處分原告「書面申誡」、「3年內不得晉薪」、「3年內不得申請教授休假研究」、「3年內不得擔任本校各級教評會委員」、「3年內不得申請校內研究計畫或獎補助」及「2年內不得擔任研究生論文指導教授」等，確認2人有外遇事實，既然未憑空捏造事實，葉男名譽並不會因阿彬行為而受貶損，因此駁回葉男之訴。可上訴。