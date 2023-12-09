車停台中高鐵站旁「詭異中3槍」　2無聊男夜市彈弓亂射釀禍

▲▼台中高鐵站旁疑傳槍響，烏日警方32小時後南下高雄逮2嫌，嫌犯辯稱拿彈弓試射好玩。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市林姓男子日前車停在台中高鐵站旁路邊，突然車外傳出「砰、砰、砰」3聲，他嚇了一大跳，等到疑似載著開槍者的車子駛離後下車查看，發現車身有2個凹洞，玻璃也中彈變成蜘蛛網狀，烏日警方一一過濾當時經過車輛，最後鎖定一輛黑色自小客車，32個小時後順利逮人。2名年僅20歲的犯嫌坦承，是拿在夜市買的彈弓好玩朝空地試射，邊開邊射，不巧打中該條馬路唯一的車子。

林姓男子5日下午4點多，把車停在台中高鐵站高鐵東二路旁路邊，熄火後在車內操作平板電腦，要報考台糖考試，突然聽到車外有很尖銳的引擎加速聲，以及「砰、砰、砰」3聲，他嚇了一大跳，下車查看，發現左後車門、油箱蓋上方各有1個凹洞，後方擋風玻璃則變成蜘蛛網狀，他嚇得趕緊報警。

發生的路段只有林男的車子停在路邊，警方逐一過濾當時行經的10多輛車子，再篩選出3輛可疑，最後鎖定一輛車籍設在高雄的車子，南下逮人，警方找到車子時，車內有駕駛吳姓男子及葉姓男子。

2嫌表示，當天是和友人借車開去桃園遊玩，回程時下烏日交流道休息，發現高鐵旁有大塊空地，於是由葉男拿出夜市買來的彈弓，吳男邊開車，葉男沿路朝外試射，子彈則是工業用圓錐形塑膠料，1次可多顆發射，不料，就意外打中林男的車子，單純好玩，沒有傷人之意。

警方訊問後，將2人依毀損、公共危險罪函送台中地檢署偵辦。