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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公布最新考古成果！　距今5800年至3800年劃為「古國時代」

▲▼ 考古,遺址,鄭州大師姑遺址。（圖／維基百科）

▲鄭州大師姑遺址是該探源工程中，第一階段重點發掘和研究的中心遺址。（圖／維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今（9）早發布了「中華文明探源工程」取得的最新成果，研究顯示，大約從距今約5800年開始，中華大地上各個區域相繼出現較為明顯的社會分化，進入了文明起源的加速階段。

大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群今日發布相關成果。項目研究認為，大約從距今約5800年開始，中華大地上各個區域相繼出現較為明顯的社會分化，進入了文明起源的加速階段。

研究指出，可將從距今5800年至距今3800年劃分為古國時代，與探源工程第四階段相比，對古國時代的認識更加深化。

研究顯示，古國時代第一階段，為距今5800-5200年前後，以西遼河流域的牛河梁遺址為代表；古國時代第二階段，為距今5200-4300年前後，社會分化進一步凸顯，社會資源的調動能力加強；古國時代第三階段，為距今4300-3800年前後，形成了一個以中原為中心的歷史趨勢，奠定了中國歷史發展的基礎。

據悉，「中華文明探源工程」全稱是「中華文明起源與早期發展綜合研究」，是一項由大陸國家支持的多學科結合、研究中國歷史與古代文化的重大科研項目，2004年夏季正式啟動。

該項目在全國範圍內眾多古文化遺址中，選定了河南鄭州大師姑遺址、河南靈寶西坡遺址、河南登封王城崗遺址、河南新密新砦遺址、河南洛陽偃師二里頭遺址及山西襄汾陶寺遺址等中原地區6座規模大、等級高的城邑為第一階段重點發掘和研究的中心性遺址。

研究期間，還通過對浙江良渚遺址、陝西石峁遺址、湖北石家河遺址等都邑性遺址和黃河流域、長江流域、遼河流域的其他中心性遺址實施重點發掘，並對這些遺址周邊的聚落群開展大規模考古調查。

▼ 中華文明探源工程最新成果。（圖／新華社）

▲▼ 中華文明探源工程。（圖／新華社）

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關鍵字：

中華文明探源工程考古古國歷史

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