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社會 社會焦點 保障人權

歡樂耶誕城有攝狼！　「右腳一直伸過來」男腳藏針孔...還打燈夜拍

記者戴上容／新北報導

新北歡樂耶誕城出現偷拍狼！一名男子昨（8日）晚間在市民廣場內主舞台的左側區域，不斷尾隨女子並且伸長右腳靠近，警方獲報到場，透過熱心民眾協助指認，果然發現29歲謝姓男子利用腳上的針孔攝影機和不明光源正在偷拍，立刻將其逮捕，偵訊後依妨害秘密罪嫌將謝男移送偵辦。

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲謝姓男子在腳上綁針孔偷拍遭逮             。（圖／記者戴上容翻攝）

2023新北歡樂耶誕城11月17日開城以來，每天都吸引滿滿人潮，尤其週末經常湧入上萬民眾到訪，因此，會場區域的安全維護與周邊的交通疏導勤務，也成為轄區警察最重要的任務。海山警分局於昨8日晚間9點50分接獲民眾報案，民眾表示，市民廣場內主舞台的左側區域，有可疑男子不斷尾隨一旁女子，且不時伸長右腳靠近，疑似在偷拍。

經調派警力到場，透過熱心民眾指認，發現一名男子舉止異常，故上前盤查，果然在鞋子上發現不明光源，且有傳輸設備連接至手機進行攝錄，警方上前制止，並依法逮捕及查扣相關證物。

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼謝姓男子在市民廣場不斷伸長腳進女性，警方獲報上前盤查。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

犯案的謝男向警方表示，他是出於好奇心才偷拍，警方也在他手機內發現被害人的影片，目前已擴大追查是否還有其他被害人。全案偵訊後，依妨害秘密罪嫌將謝男移送偵辦。

海山警分局提醒，處於人潮較多的場所，應注意有無可疑人士貼近，如發現有疑似遭偷拍或騷擾的情形，務必保持冷靜，可大聲制止或撥打110報案電話。此外，耶誕城活動期間，轄區分局均編排大量的警力執行巡邏與守望勤務，遏止不法情事發生，保障民眾的安全。

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）▲▼謝姓男子腳上綁針孔偷拍 。（圖／記者戴上容翻攝）

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