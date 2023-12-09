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去峇里島免辦落地簽！印尼考慮新增「20免簽國」　台灣有望入列

▲▼三寶,8+9,騎車,年輕人,旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多外國人到印尼峇里島旅遊，會租借機車移動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印尼政府目前僅對10個東協國家開放免簽入境，但現在正考慮擴大免簽國以促進觀光。觀光及創意經濟部長桑迪阿加表示，相關政策仍在研究中，目前已考慮新增20個免簽國，其中包括台灣、美國、澳洲、中國、英國等。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）等媒體今天報導，目前印尼只給予東協10個國家免簽證待遇，但政府現正考慮在對另外20個國家實施免簽入境措施以促進觀光。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）表示，考慮給予免簽待遇的國家包括美國、沙烏地阿拉伯、澳洲、荷蘭、中國和德國。另外，還有英國、南韓、法國、日本、俄羅斯、印度、紐西蘭、西班牙、義大利、阿拉伯聯合大公國和台灣等。

報導指出，桑迪阿加昨天說：「觀光及創意經濟部已提出赴印尼人數最多的20個國家（給予免簽），希望能透過瞄準高消費族群或高品質的旅遊，促進觀光產業發展。」

▲印尼觀光勝地峇里島受疫情影響遊客數銳減，當地仰賴遊客餵食的猴群因而屢屢闖入民宅搶食。圖為森林保護區營運經理莫翁（Made Mohon）拿食物安撫猴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼觀光勝地峇里島疫情期間遊客數銳減，政府有望透過開放免簽推動觀光。（圖／達志影像／美聯社）

桑迪阿加補充說，印尼政府將在下個月確定這項免簽政策，同時也必須考慮印尼國民能否從這20個國家獲得免簽待遇。

他解釋：「這是來自外交部和內政部的意見，（他們提到）互惠原則及安全保障。」

印尼政府今年6月取消對159個國家實施免簽證措施，先前納入免簽的國家包括台灣、美國、澳洲、日本及歐洲多國在內。

根據現行規定，台灣遊客入境印尼可以申請落地簽證或「電子落地簽證（eVOA）」，費用為50萬印尼盾（約新台幣1000元），允許停留30天，並可申請延長一次。

 
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