台男頂「超大巨雕」闖關！泰國海關當場扒褲　搜出2水獺、1土撥鼠

▲台灣男子企圖攜帶3隻活體動物闖關。（圖／กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國海關5日將一名準備從曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）出境的台灣旅客攔下，並從他「異常凸起」的下體搜出2隻水獺與1隻土撥鼠，當場將這名企圖走私出口動物的台灣男子逮捕。

根據《每日星郵報》報導，該名22歲台灣男子原定5日搭乘泰國航空TG632班機從曼谷素萬那普機場返回台灣，然而他在出境前，卻被海關人員發現下體有詭異的凸起，且形跡可疑，因此特意將其攔下。

泰國海關人員隨即要求該名台灣男子進行X光掃描，發現他的內褲中有疑似小動物的陰影。工作人員立刻對他進行脫衣搜身檢查，果真在他身上搜出2隻亞洲小爪水獺與1隻土撥鼠。

男子將3隻小動物分別裝進襪子後，再一一綁在自己的內褲上，外面則是另外套上一件四角內褲混淆視聽。

根據調查，該名台灣男子在曼谷當地的市場購入這3隻小動物。泰國海關部門發言人羅庫南（Phanthong Loykulnant）指出，「泰國並非將珍奇動物走私出境的門戶。但我們仍會努力抓捕所有試圖將動物帶上飛機的人。」事實上，泰國是非法野生動物貿易的重要中轉樞紐，走私者經常在泰國轉機，並將活體動物運送到中國。

素萬那普機場10月4日也曾發現類似事件，一名婦女成功走私水獺、老鼠以及其他動物，然而走私動物卻在從曼谷飛往台北的航班上脫逃，導致機上一片混亂。