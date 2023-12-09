Linbay好油案學校復用液蛋　陳吉仲深夜曝心聲

▲北北基桃縣市將恢復學校午餐使用液蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

文／中央社

臉書粉專「Linbay好油」自導自演案，今天版主林裕紘、前國民黨黨工許哲賓遭起訴。北北基桃縣市將恢復學校午餐使用液蛋，前農業部長陳吉仲深夜發文「冬日的風雨歇停，和煦的暖陽映照」。

陳吉仲今天晚間在臉書（Facebook）專頁發文，分享他對2則新聞深有感觸。一則是桃園地檢署分別依偽造私文書、使用偽造犯罪證據、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌偵結，起訴林裕紘和許哲賓。

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他提到，在農業部、農委會時，推出的各種政策措施，總是會被特定人士用各種方式帶風向批評，甚至刻意扭曲事實、誣蔑專業。但仍堅定不移地落實「新農業政策」。

陳吉仲細數多項政策，三保一金讓農民安心務農生活有保障；水利會升格公務機關，提升效率擴大灌溉服務；增加有機友善與產銷履歷面積；學校營養午餐使用國產食材達98.25%。

他說，解決多年來的農業問題沉痾，讓生產端到消費端都能同步升級。「每每講到這些為農民所做的成績，就讓我感到無愧於農民們的託付」。

他文中表示，因進口雞蛋議題而離開農業部，個人去留並不重要。因為在每個有農民的地方，都有農民會告訴他，他們得到多大的幫助，也感受到農民無比的疼惜和支持。「人在做、天在看」，農民們看在眼裡，他也點滴感恩在心。

此外，北北基桃縣市，將要恢復學校午餐使用液蛋。陳吉仲指出，比起手打液蛋，自動化生產的國產液蛋更為安全有效率。地方政府卻趁著進口雞蛋的議題，不顧專業地全面禁止學校營養午餐使用國產液蛋。

他表示，不只對學童的飲食產生負面影響，更是造成國產雞蛋需求降低而讓蛋農受損害。導致蛋農、學童、家長與消費者皆輸的不利局面。所幸議題冷靜後，各地方政府仍願意回歸專業，恢復使用國產液蛋。

文末，陳吉仲寫道，話題風向都只是一時的，政治人物不該為了一時熱度而罔顧人民福祉。唯有依循專業和實在做事，才能讓台灣的農業持續進步，以及得到台灣人民的信賴。