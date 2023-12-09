少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

▲「大牛」是不少男人的夢想，中國近日傳出一起未成年男子，將媽媽15.5公斤的黃金變現，拿去買藍寶堅尼及一堆奢侈品。（圖／取自藍寶堅尼官網）

圖文／CTWANT

中國湖北武漢近日發生一起變賣黃金的超扯事件，一名未成年的少年為了買藍寶堅尼，竟偷走媽媽15.5公斤的黃金，並換得人民幣565萬元（約新台幣2492萬元），更誇張的是，少年還將人民幣21萬元（約新台幣92萬元）當作謝禮送給同夥的呂姓男子。

根據中媒報導，一名婦人在網上發文，聲稱她發現家中15.5公斤的黃金憑空消失，經詢問後發現兇手竟是未成年的兒子。據了解，兒子是在呂男的幫忙下，成功變賣黃金，得到現金後，兒子不僅開始「大撒幣」狂買奢侈品，還慷慨的拿出21萬元人民幣來「報答」呂男。

得知事件原委後，婦人氣到報警，警方幫忙協調後也成功將藍寶堅尼退回，不過在呂男的部分，他堅稱錢是少年自願給的，只願意歸還5萬元人民幣，婦人只好向呂男提告，法官認為呂男協助變賣金條、購買藍寶堅尼等行為屬非合法勞動所得，判決呂男必須將不當得利的21萬人民幣全數歸還。

這起事件曝光後，中國網友們對整起事件的看法，竟是感嘆少年的家產，紛紛表示「要是我家裡有31斤黄金，讓我開豪車住別墅都願意。」、「只有我在計算每克金價嗎？」、「家裡有金礦的孩子果然敢」、「這麼多金子，不能沒有大牛（藍寶堅尼）吧？」

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