狂寫「天語」！小6女童拜拜完「不斷打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

▲原PO女兒在學校寫的文字。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

中邪？一名媽媽發文求助，表示小孩從去年開始會跟奶奶去宮廟拜拜，沒想到最近行為異常，經常說一些奇怪的話，去學校還會一直打嗝、跳舞，說自己以後要去當乩童。媽媽擔心小孩狀況，向網友尋求幫助，此外還附上孩子寫的「文字」，希望有人能幫忙解讀。

一名媽媽在「爆怨公社」發文表示，自從小孩跟著奶奶去宮廟拜拜後，「廟裡的師父不知打開她的什麼開關，導致她現在在學校都會一直打嗝，跳舞，說一些奇怪的話（優搜，一薩等）」。她表示，小孩的功課狀況也很不理想，「最近這一個月她說神明會來耳邊跟她說未來要當乩童，所以每天放學回家都要靜坐」，「作業都隨便寫完就跑去頂樓神明廳盤腿坐，說是廟裡師父教她的。」

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媽媽表示，小孩現在是小6，明年就要上國中，擔心再這樣下去真的不太行，文末她也附上老師傳給她的女兒「文字」，坦言自己一看到就傻眼了，希望有網友能幫忙解讀。

▲媽媽希望有網友能幫忙解讀。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少網友看到後都勸這位媽媽與宮廟、奶奶斷絕關係，「先帶去看醫生，遠離奶奶，前陣子才一個被全家驅魔害死的」、「斷絕上述兩位接觸，國中後自然就痊癒了」、「『正派的宮』會要她這樣嗎？哪裡來那麼多先天帶天命乩身？」「拿張考卷給他，神明幫他寫出100分就隨他去」。

有網友解讀照片，表示是「靈文」，「她還小，建議先不要，沒走好，太癡迷會錯亂」、「跟神明談判，未完成學業不同意，告知祖先情況」、「去找資深一點的師父，去關天眼」、「你女兒寫瑤池，可以往瑤池金母去詢問看看，跟瑤池金母溝通看看」。部分網友也擔心媽媽情緒，安慰她「撇開宮廟什麼的，小孩回家寫完作業直接去靜坐而不是看電視那些3C」。

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