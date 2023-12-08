日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

▲定居台灣的日本作家點名王貞治、徐若瑄、林襄在日本當地都熟為人知。（圖／CTWANT提供、徐若瑄IG、林襄IG）

圖文／CTWANT

在日本最有名的台灣人是誰？一名定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就分享，40歲以上的日本人可能會回答傳奇的棒球好手王貞治，他對日本人來說更是受人尊敬的英雄，不過，30歲以上日本人可能會點名曾登上日本紅白歌唱大賽的徐若瑄，而樂天女孩啦啦隊女神林襄，才是年輕男網友的首選。

「日本人的歐吉桑」昨（7）日在臉書提到，台裔日本傳奇棒球選手王貞治對於40歲以上的日本人來說，是一位英雄、一位受人尊敬的人，他曾被多個城市授予榮譽市民稱號，包括東京都、墨田區、目黑區和福岡市等等，20年前就曾有當地搞笑電視節目嘲笑他，而日本人與棒球界人士看到後，便向該電視公司提出大量抱怨，最終使節目公開道歉。

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關於「在日本最有名的台灣人是誰」這個問題，「日本人的歐吉桑」就指出，40歲以上日本人都知道王貞治，30歲以上日本人均認識徐若瑄，而年輕男網友則會選擇林襄。據悉，林襄於今（2023）年就登上日本雜誌《週刊PlayBoy》，成為5月號封面人物，還將她封為「台灣至寶」。

貼文一經曝光，便有不少網友前來留言討論，「我以為會是翁倩玉」、「我以為是鄧麗君」、「我在日本有聽過一個大叔說他知道的台灣人裡，有林志玲」。對此，「日本人的歐吉桑」也回應，表示翁倩玉和鄧麗君都相當有名，猜測60歲以上的人應該都知道。

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