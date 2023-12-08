　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

定居台灣的日本作家點名王貞治、徐若瑄、林襄在日本當地都熟為人知。（圖／黃威彬攝、徐若瑄IG、林襄IG）

▲定居台灣的日本作家點名王貞治、徐若瑄、林襄在日本當地都熟為人知。（圖／CTWANT提供、徐若瑄IG、林襄IG）

圖文／CTWANT

在日本最有名的台灣人是誰？一名定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就分享，40歲以上的日本人可能會回答傳奇的棒球好手王貞治，他對日本人來說更是受人尊敬的英雄，不過，30歲以上日本人可能會點名曾登上日本紅白歌唱大賽的徐若瑄，而樂天女孩啦啦隊女神林襄，才是年輕男網友的首選。

「日本人的歐吉桑」昨（7）日在臉書提到，台裔日本傳奇棒球選手王貞治對於40歲以上的日本人來說，是一位英雄、一位受人尊敬的人，他曾被多個城市授予榮譽市民稱號，包括東京都、墨田區、目黑區和福岡市等等，20年前就曾有當地搞笑電視節目嘲笑他，而日本人與棒球界人士看到後，便向該電視公司提出大量抱怨，最終使節目公開道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於「在日本最有名的台灣人是誰」這個問題，「日本人的歐吉桑」就指出，40歲以上日本人都知道王貞治，30歲以上日本人均認識徐若瑄，而年輕男網友則會選擇林襄。據悉，林襄於今（2023）年就登上日本雜誌《週刊PlayBoy》，成為5月號封面人物，還將她封為「台灣至寶」。

貼文一經曝光，便有不少網友前來留言討論，「我以為會是翁倩玉」、「我以為是鄧麗君」、「我在日本有聽過一個大叔說他知道的台灣人裡，有林志玲」。對此，「日本人的歐吉桑」也回應，表示翁倩玉和鄧麗君都相當有名，猜測60歲以上的人應該都知道。

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

延伸閱讀
蔡尚樺自爆未分手「交大仔仔」　曾國城證實她沒有新對象
傑尼斯新公司命名「STARTO」　今日公佈CEO東山紀之確定辭任
才被爆違停、亂扔菸蒂　玖壹壹春風又自曝車牌遭吊扣半年

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「狂打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗28件冬至食品　結果皆合格

旅遊復甦！民航局續推機場建設　高雄新航廈前期工程月底發包

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！　清晰美照暴動了

李多慧變擋泥板「嘟給你看」！本尊被逗樂罕見回3字

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

超萌專屬禮曝光！迎接「橘色惡魔」　承億酒店送台味⋯沒有珍奶

北一女師轟課綱無恥　學團：輿論不符合多數學生感受

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「狂打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她：比林志玲、徐若瑄還紅

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗28件冬至食品　結果皆合格

旅遊復甦！民航局續推機場建設　高雄新航廈前期工程月底發包

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！　清晰美照暴動了

李多慧變擋泥板「嘟給你看」！本尊被逗樂罕見回3字

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

超萌專屬禮曝光！迎接「橘色惡魔」　承億酒店送台味⋯沒有珍奶

北一女師轟課綱無恥　學團：輿論不符合多數學生感受

張禹宣／賴清德民調領先還怕什麼？　三因素透露隱憂

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「狂打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

大叔4秒6掌徒手打老屎

生活熱門新聞

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

0.5度低溫驚見「武嶺的芙莉蓮」　短裙身影全都錄

批課綱刪文無恥！作家反駁：沒有文學深度

快買威力彩！「3生肖」有機會一夜致富

週末「高壓迴流」微熱　下週北台降溫2區有雨

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

三寶測試員警忍耐度　結局讓網笑了

寶可夢中心規定不能夜排仍發券　網灌爆粉專

更多熱門

相關新聞

超商買汽水、刮刮樂！　女刮開竟中3百萬

超商買汽水、刮刮樂！　女刮開竟中3百萬

美國維吉尼亞州（Virginia）一名女子，日前到當地一家便利商店購買汽水時，隨手買了3張刮刮樂彩券。沒想到當她返家刮開刮刮樂後，竟發現自己中了10萬美金（約新台幣313萬）的大獎，讓她又驚又喜。

阿公1千多萬存郵局！他憂「被通膨吃掉」苦勸

阿公1千多萬存郵局！他憂「被通膨吃掉」苦勸

大巨蛋「至今0全壘打」！3關鍵原因曝光

大巨蛋「至今0全壘打」！3關鍵原因曝光

網美醫院「點蠟燭慶生」被罵爆...5年前15死慘案被翻出

網美醫院「點蠟燭慶生」被罵爆...5年前15死慘案被翻出

12歲成影后　林品彤同學真實反應

12歲成影后　林品彤同學真實反應

關鍵字：

日本人的歐吉桑周刊王

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面