埔榮康芯家園推麻將復健術　住民每天自動集合還約定輸家才藝表演

▲國際化的「拉密」遊戲，更增添趣味性。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮民總醫院埔里分院附設精神護理之家（康芯家園）為提升住民生活自理能力和品質，推行麻將復健術，廣邀住民集結玩麻將；院方指出，有趣且有效的娛樂方式不但提供運動和認知刺激，又能夠促進社交活動，同時促進生理和心理健康。

院方表示，打麻將需要注意力和集中力，從中培養思考和解決問題的能力，也能延緩記憶力衰退的速度，也須使用手指和手部肌肉進行牌的抓取和交換，能夠有效的保持手部靈活和協調力、增進應對日常生活需求的能力；此外，活動過程透過多人的互動、競爭和合作等遊戲方式，可促進社交連結和增強人際交往能力，享受遊戲帶來的快樂和滿足感。

▲住民每天自動自發集合玩麻將。（圖／台中榮總埔里分院提供）

康芯家園的住民們也積極參與玩麻將活動，常常自動集結、座無虛席，還彼此約定遊戲失敗者得進行才藝表演，慢慢集結一群自動自發的麻將咖，還能提供舞台、滿足眾人的表演慾；心理師也加入別稱數字牌、魔力橋的「拉密」（Rummikub以色列麻將），將遊戲國際化、更添趣味性。

康芯家園的照護團隊透露，不少參與玩麻將的住民發現其手部靈活性明顯提升，手指協調能力也比以前更出色，同時透過遊戲建立更多的社交連結，共同話題和表現自己的方式；團隊日後也將繼續創新復健術和活動，為住民提供更好的照顧和支持，也歡迎民眾聯繫埔榮康芯家園、與住民同樂。