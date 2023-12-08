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海溝女神淪詐團車手！製台灣男子圖鑑騙上百人　「有錢花」成最愛

▲▼ 海溝女神 。（圖／台中市調處提供）

▲海溝女神淪詐騙集團車手。（圖／台中市調處提供，下同）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

黃姓男子在台中市七期豪宅設立「戀愛公寓」詐騙機房，並精心挑選面貌、身材姣好之公關女子合謀作為「面交車手」，再靠教戰守則噓寒問暖騙上百名男子，台中地檢署等單位成專案小組循線拘提逮捕詐團成員共計15人，其中1名女公關還是曾上過綜藝節目、外號「海溝女神」的網紅，全案今（8）日偵終提起公訴。

台中地檢署指出，經查，本案詐騙集團先後在台中市七期不同豪宅社區設立詐騙機房作為掩護，先精心挑選面貌、身材姣好之公關女子合謀作為「面交車手」，並以該等公關女子之照片作為誘餌，於各類交友軟體鎖定30歲以上有經濟基礎的男性作為搭訕目標，實際則由詐騙機房內男性成員依據教戰守則假扮該女子對其噓寒問暖，並由合謀之公關女子配合提供各類生活照並預錄各種問候語音檔，增加「逼真感」。

該詐團人員並將被害男子職業、家庭成員、喜好造冊，製作「台灣男子圖鑑」，待感情升溫被害人要求見面時，再將圖鑑資料及聊天紀錄交予公關女子，公關女子即依據造冊資料複習，出面約會與被害人見面，被害人因此卸下心防，進而心生愛慕陷入情網。又為討好公關女子，被害人陸續致贈名牌包、名牌化妝品，甚至現鈔製作之「有錢花」予「女朋友」，詐騙集團成員食髓知味，再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財。

▲▼ 海溝女神 。（圖／台中市調處提供）

台中地檢署表示，本件成員人數規模為國內偵辦戀愛詐騙機房首見，受害男子遍佈全台逾上百人。本案因受害人遍及全台，經專案小組擴大追查，於今年9月間查獲詐團主嫌黃男設立於台中市七期豪宅的戀愛詐騙機房，並查扣詐騙機房教戰守則、劇本、業績表、電腦及手機等犯罪工具，並陸續扣押名牌包、名牌手錶、現金花束、鑽石及現金200 餘萬元，並於今年 11 月28日囑託法務部行政執行署台中分署變價拍賣所查扣之鑽石1顆(拍得 3 萬 100 元)，以保障被害人財產。

檢調陸續循線拘提逮捕詐團成員共計15人，曾上過綜藝節目，外號「海溝女神」的女網紅也入列，其中13名成員經向法院聲請羈押全數獲准。全案於今日偵查終結依詐欺等罪嫌提起公訴，並向法院聲請宣告沒收查扣之不法所得現金約200 餘萬元及名牌包、名牌手錶、手機等物。

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