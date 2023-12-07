辦公室激戰OL一次就中！人夫拒負責逼墮胎　她心碎自曝當小三慘了

▲女子在辦公室激戰已婚男同事1次就懷孕。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／台中報導

台中一名女子小花（化名）與人夫在辦公室激戰，結果1次就懷孕，人夫卻不負責要求她自己出錢墮胎，心碎的她主動向正宮告發姦情，仍挨告求償150萬。台中地院判賠20萬元為適當。

人妻指控，與丈夫阿孝（化名）育有1子，小花明知阿孝有家室，卻與對方發生5次性行為，並因此懷孕墮胎，已侵害她的配偶權，求償150萬元。

小花賣慘稱，她與阿孝同是公司員工，是阿孝不斷主動獻殷勤，才意外陷入情網，某日阿孝利用深夜加班的獨處時間，趁機肢體挑逗發生關係，期間她曾表示疼痛要求停止，仍在阿孝半推半就下完成性行為，沒想到1次就中獎懷孕。

小花難過表示，負心的阿孝得知後怕婚姻破裂，逼迫她墮胎，還要她自己出錢，隔週阿孝又趁加班機會想要2次激戰，她為了讓對方同意不墮胎，遂配合進行，但阿孝卻未回心轉意，最後她還是做了人工流產手術。

小花又說，這2次性行為皆非她挑起，都是阿孝主動，後來也都拒絕了阿孝的嘿咻邀請，她懷孕後擔心正宮婚姻受到影響，還主動揭發婚外情，正宮卻寬恕阿孝作為，只向她提告求償，顯失公平，請求駁回。

法官根據LINE對話紀錄、錄音等證據，證明2人確實曾發生過2次性行為，已侵害正宮配偶權，考量雙方經濟狀況等情狀，判賠20萬元為適當。可上訴。