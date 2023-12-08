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快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單　國台辦再談堅持「九二共識」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2023.9.27 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

等待兩年多，台東鳳梨釋迦於5日正式恢復輸入大陸市場，台東縣長饒慶鈴也向大陸喊話盡快開放其他包裝廠和果園。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日公布第2波名單，有34家包裝廠、1263個果園通過大陸海關總署註冊登記，並且強調只要堅持「九二共識」，願與台灣相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸陸。

朱鳳蓮指出，隨著台灣釋迦產季來臨，大陸方面將為台灣釋迦輸入大陸創造有利條件。秉持「兩岸一家親」理念，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，盡最大努力為台灣民眾辦實事、做好事、解難事。

朱鳳蓮回顧今年，大陸方面會同海關總署積極回應中國國民黨、台東縣等方面提出，希望大陸方面恢復輸入台灣釋迦，海關總署在綜合評估基礎上於6月20日宣佈恢復台灣釋迦輸入大陸。

朱鳳蓮稱，「我們與台東縣方面密切溝通，加緊推進釋迦包裝廠和果園註冊審核工作，為釋迦輸入大陸做好準備。經海關總署認真審核，新一批台東縣番荔枝業者包括34家包裝廠、1263個果園獲得註冊登記。」

▲▼ 台東釋迦、2023.12.5重新輸陸 。（圖／受訪者提供）

▲台東鳳梨釋迦做到99.9%去除介殼蟲 。（圖／受訪者提供）

朱鳳蓮進一步說，「截至目前，共有台東縣37家包裝廠、1288個果園獲得註冊登記，相關業者可在海關總署網站查詢有關情況。尚未通過審核的包裝廠、果園，可以按照整改要求繼續整改、申報。」

朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，符合大陸相關檢驗檢疫規定，願與台灣相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入大陸的事項。

最後，她指出，大陸方面願繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，與台灣有關方面共同努力，推動更多台灣農漁產品恢復輸入大陸，為台灣民眾特別是基層民眾謀利造福。

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